Putin’in oy kullandığı bilgisayardaki yazı gündem oldu! İki ayrıntı dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Eylül'de yapılan seçimlerde oyunu internet üzerinden kullandı. Kremlin tarafından yayımlanan görüntüler ise seçimden çok Putin'in kullandığı bilgisayarla gündeme geldi. Videoda Dell marka bilgisayarın ekranında Windows işletim sistemine ait "Activate Windows" yani "Windows'u etkinleştir" uyarısının yer aldığı görüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde uyarının ekranın altında yer aldığı görülüyor. Windows’ta bu uyarı, işletim sisteminin etkinleştirilmediğini gösteriyor.

Fakat filigranın tek başına Windows kopyasının lisanssız veya korsan olduğunu kanıtlamadığını da belirtmek gerekiyor. Geçerli bir lisansa sahip sistemlerde de etkinleştirme sorunları nedeniyle benzer uyarılarla karşılaşılabiliyor.

PUTİN'İN BİLGİSAYARI DELL ÇIKTI

Görüntülerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kullanılan bilgisayarın ABD merkezli Dell tarafından üretilmiş olması oldu. Rusya uzun süredir kamu kurumlarının yabancı yazılım ve teknolojiye bağımlılığını azaltmaya yönelik düzenlemeler uyguluyor.

Rus hükümetinin kamu alımlarına ilişkin mevzuatı, belirli şartlarda Rus veya Avrasya Ekonomik Birliği kayıtlarında bulunan yazılımlara öncelik verilmesini öngörüyor. Yabancı yazılımların kullanımına yönelik çeşitli istisnalar da düzenlemelerde yer alıyor. Dolayısıyla videoda görülen bilgisayarın tek başına mevzuata aykırı kullanıldığını söylemek mümkün değil.

Kremlin tarafından yayımlanan görüntülerde Putin’in oy verme işlemini bilgisayar üzerinden tamamladığı görülüyor. Rus lider işlem sırasında seçimini yaptıktan sonra sistemin hata yapmaya izin vermediğini ifade ediyor. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Putin’in bilgisayar ve fare kullanımı da çeşitli paylaşımlara konu oldu.

PUTİN SON YILLARDA İNTERNET ÜZERİNDEN OY KULLANIYOR

Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre Putin, son yıllarda seçimlerde uzaktan oy kullanmayı tercih ediyor. Rus lider 2024'teki devlet başkanlığı seçimleri ve Moskova Şehir Duması seçimlerinde de elektronik oy kullanmıştı.

18-20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde 9. Devlet Duması’nın milletvekilleri belirlendi. Seçimler Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporozhye bölgelerinde de düzenlendi. Ukrayna ve Avrupa Birliği ise bu bölgelerde yapılan oylamaları tanımadığını açıkladı.