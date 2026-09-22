Artık aramızdalar: Satılan toplam insanı robot sayısı açıklandı

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İstanbul
İnsansı robotlar fabrikalardan araştırma laboratuvarlarına kadar giderek daha fazla alanda karşımıza çıkıyor. Ancak satış rakamlarına bakıldığında sektör henüz yolun başında. Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından derlenen verilere göre, 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 7 bin insansı robot satıldı. Robotların büyük bölümü sanayi ve profesyonel hizmet alanlarında kullanılırken, önümüzdeki yıllarda satışların ciddi biçimde artması bekleniyor.
IFR’nin kullandığı tanım, sanıldığından biraz daha geniş. Bir robotun “insansı” kabul edilmesi için insana benzer bir görünüme sahip olması ve insanlar için tasarlanmış ortamlarda otonom şekilde çalışabilmesi gerekiyor. Yani robotun mutlaka iki bacağının olması şart değil. Yaklaşık 30 yıldır robotik sektörüne ilişkin istatistik toplayan IFR, insansı robotlara yönelik verileri de ilk kez endüstriyel ve hizmet robotlarını kapsayan daha geniş istatistiklerin içine dahil etmeye başladı.
IFR Genel Sekreteri Susanne Bieller, insansı robot satışlarının hızlı büyüme beklentisine rağmen bugün için küresel robot pazarının yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Karşılaştırmak gerekirse, 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 542 bin endüstriyel robot kurulumu gerçekleştirildi. Aynı yıl taşımacılık, konaklama ve temizlik gibi alanlarda kullanılmak üzere tahmini 199 bin hizmet robotu satıldı. Bu rakamların yanında 2025’te satılan yaklaşık 7 bin insansı robot oldukça sınırlı kalıyor.
Üstelik satılan insansı robotların büyük kısmı henüz doğrudan üretim hatlarında çalışmıyor. Bieller’ın aktardığına göre robotların önemli bir bölümü, araştırma kuruluşları ve şirketler tarafından yapay zeka modellerini geliştirmek için veri toplamak amacıyla satın alındı.
Otomotiv üreticileri ise insansı robotların ilk önemli kullanıcı gruplarından biri olmaya başladı. Şirketler fabrikalarında pilot uygulamalar yürütüyor ancak bu çalışmalar şimdilik oldukça sınırlı ölçekte. Kullanılan robot sayısı genellikle tek haneli, bazı projelerde ise çift haneli seviyelerde kalıyor.
Bugünkü satış rakamları küçük olsa da sektörün geleceğine ilişkin beklentiler oldukça iddialı. Bank of America Global Research, 2026 yılında 90 bin insansı robot sevk edileceğini tahmin ediyor. Kurumun öngörüsüne göre bu sayı 2030 yılında 1,2 milyona ulaşacak.