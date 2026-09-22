Artık aramızdalar: Satılan toplam insanı robot sayısı açıklandı

ROBOTLARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ YAPAY ZEKA İÇİN VERİ TOPLUYOR

Üstelik satılan insansı robotların büyük kısmı henüz doğrudan üretim hatlarında çalışmıyor. Bieller’ın aktardığına göre robotların önemli bir bölümü, araştırma kuruluşları ve şirketler tarafından yapay zeka modellerini geliştirmek için veri toplamak amacıyla satın alındı.

Otomotiv üreticileri ise insansı robotların ilk önemli kullanıcı gruplarından biri olmaya başladı. Şirketler fabrikalarında pilot uygulamalar yürütüyor ancak bu çalışmalar şimdilik oldukça sınırlı ölçekte. Kullanılan robot sayısı genellikle tek haneli, bazı projelerde ise çift haneli seviyelerde kalıyor.