iPhone’lar kapkaç anında kendini kilitleyecek

Apple, iPhone hırsızlığına karşı yeni bir güvenlik katmanı üzerinde çalışıyor. Şirketin test ettiği sistem, telefonun sahibinin elinden zorla alındığını ya da olağan dışı bir şekilde uzaklaştırıldığını algıladığında cihazı otomatik olarak kilitlemeyi amaçlıyor.

Apple’ın bu özellik üzerinde çalıştığı ilk olarak mayıs ayında ortaya çıkmıştı. Dün yayınlanan iOS 27.2 Beta 2 güncellemesiyle birlikte sistemin nasıl çalışacağına ilişkin yeni detaylar da belli oldu.