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iPhone’lar kapkaç anında kendini kilitleyecek

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 16:55
1
iPhone’lar kapkaç anında kendini kilitleyecek

Apple, iPhone hırsızlığına karşı yeni bir güvenlik katmanı üzerinde çalışıyor. Şirketin test ettiği sistem, telefonun sahibinin elinden zorla alındığını ya da olağan dışı bir şekilde uzaklaştırıldığını algıladığında cihazı otomatik olarak kilitlemeyi amaçlıyor.

Apple’ın bu özellik üzerinde çalıştığı ilk olarak mayıs ayında ortaya çıkmıştı. Dün yayınlanan iOS 27.2 Beta 2 güncellemesiyle birlikte sistemin nasıl çalışacağına ilişkin yeni detaylar da belli oldu.

2
iPhone’lar kapkaç anında kendini kilitleyecek

İPHONE HANGİ DURUMLARDA KENDİNİ KİLİTLEYECEK?

Apple’ın şirket içinde “AutoLock” olarak adlandırdığı özellik, cihazdaki birden fazla veriyi aynı anda değerlendirecek. Telefonun çalınmasıyla uyumlu ani bir hızlanma algılanması, eşleştirilmiş Apple Watch’un erişilemez hale gelmesi ya da saat ile iPhone arasındaki bağlantının kesilmesi sistemin devreye girmesine yol açabilecek.

Uzun süre ağ bağlantısının kesilmesi ve cihazın belirli bir süre boyunca kilitsiz kalması da AutoLock’un dikkate alacağı durumlar arasında yer alıyor.

Yani sistem yalnızca tek bir harekete bakmayacak. Telefonun kullanım biçiminde hırsızlık ihtimalini düşündüren birden fazla işaret oluşması halinde otomatik kilit mekanizması devreye girebilecek.

3
iPhone’lar kapkaç anında kendini kilitleyecek

YANLIŞ KİLİTLENMELERE KARŞI ÖNLEM

Elbette bu sinyallerin her biri günlük kullanım sırasında da ortaya çıkabilir. Apple da telefonun yanlışlıkla kilitlenmesini önlemek için farklı güvenlik kontrolleri üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında biyometrik kimlik doğrulama, uygulama etkinliğinin kontrol edilmesi ve kilitlemenin ardından uygulanacak bekleme mekanizması bulunuyor.

4
iPhone’lar kapkaç anında kendini kilitleyecek

ARKA PLANDA ÇALIŞACAK

Apple’ın yeni güvenlik özelliğini kullanıcıların sürekli olarak açıp kapatması gereken bir seçenek haline getirmeyeceği belirtiliyor. AutoLock’un arka planda aktif şekilde çalışması ve şüpheli bir durum algılandığında otomatik olarak devreye girmesi bekleniyor.

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