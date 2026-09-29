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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:28

Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı yeniden gözaltında! Yerli Adriana Lima olarak anılıyordu

Survivor yarışmasıyla tanınan Fatmagül Lafçı, yeniden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen fon soruşturması kapsamında daha önceden serbest bırakılan Fatmagül Lafçı, bugün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yerli Adriana Lima olarak anılan Fatmagül Lafçı, gündemdeki yerini aldı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:28

Ekranların sevilen yarışması yarışmasında yarışan ve ‘yerli Adriana Lima’ olarak anılan Fatmagül Lafçı, yeniden gözaltına alındı. tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tekrardan 'ne götürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen olay sonrası tüm gözler Fatmagül Lafçı’ya çevrildi.

HABERİN ÖZETİ

Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı yeniden gözaltında! Yerli Adriana Lima olarak anılıyordu

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Survivor yarışmacısı ve 'yerli Adriana Lima' olarak bilinen Fatmagül Lafçı, fon soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı.
Fatmagül Lafçı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Daha önce 25 Eylül'de 6 kişiyle birlikte gözaltına alınan Lafçı, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturmanın 3. dalga operasyonu kapsamında yeniden gözaltına alındı.
Fatmagül Lafçı, ünlü manken Adriana Lima'ya benzerliği ile tanınıyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

SURVİVOR YARIŞMACISI FATMAGÜL LAFÇI YENİDEN GÖZALTINDA!

Survivor yarışmasıyla ekranlara gelen ve kısa süre de dikkatleri üzerine çeken Fatmagül Lafçı, yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekrardan gözaltına alınan Fatmagül Lafçı, 25 Eylül’de 6 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı yeniden gözaltında! Yerli Adriana Lima olarak anılıyordu

Olay 25 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasına meydana gelen yeni bir gelişmeyle gündem oldu. Soruşturmanın 3. dalga operasyonu kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken bu isimler arasında bir döneme damga vuran Fatmagül Lafçı’da yer aldı.

Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı yeniden gözaltında! Yerli Adriana Lima olarak anılıyordu

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Fatmagül Lafçı, şimdilerde tekrardan gözaltında. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ifade edilen Fatmagül Lafçı’nın durumu da merak konusu oluyor.

Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı yeniden gözaltında! Yerli Adriana Lima olarak anılıyordu

YERLİ ADRİANA LİMA OLARAK ANILIYORDU

Survivor yarılmasıyla gündemde yer alan Fatmagül Lafçı, ünlü manken ‘Adriana Lima’ya benzerliği ile de dikkatler üzerine çekiyor. Televizyon ekranlarında sunuculuk, oyunculuk gibi alanlarda yer alan Lafçı, 1990 yılında Konya’da dünyaya geldiği biliniyor.

Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı yeniden gözaltında! Yerli Adriana Lima olarak anılıyordu

Çoğu kişi onun fiziksel benzerlikleri nedeniyle ‘yerli Adriana Lima’ olarak tanısa da o kariyerinde yapmış olduğu sunuculuk ve oyunculukla daha çok tanınıyor. Ayrıca kendisi sosyal medyada da aktif bir isim olarak kaşımıza çıkıyor.

Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı yeniden gözaltında! Yerli Adriana Lima olarak anılıyordu

Şimdilerde gözaltı haberleriyle gündem olan Fatmagül Lafçı, hayranları ve sevenleri tarafından da yakından takip ediliyor. Olayla ilgili ilerleyen günlerde bir açıklama geleceği düşünülüyor.

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ETİKETLER
#survivor
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Fon Soruşturması
#Fatmagül Lafçı
#Magazin
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