Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı yeniden gözaltında! Yerli Adriana Lima olarak anılıyordu

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İstanbul
Ekranların sevilen yarışması Survivor yarışmasında yarışan ve ‘yerli Adriana Lima’ olarak anılan Fatmagül Lafçı, yeniden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tekrardan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen olay sonrası tüm gözler Fatmagül Lafçı’ya çevrildi.
Survivor yarışmasıyla ekranlara gelen ve kısa süre de dikkatleri üzerine çeken Fatmagül Lafçı, yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekrardan gözaltına alınan Fatmagül Lafçı, 25 Eylül’de 6 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.
Olay 25 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasına meydana gelen yeni bir gelişmeyle gündem oldu. Soruşturmanın 3. dalga operasyonu kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken bu isimler arasında bir döneme damga vuran Fatmagül Lafçı’da yer aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Fatmagül Lafçı, şimdilerde tekrardan gözaltında. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ifade edilen Fatmagül Lafçı’nın durumu da merak konusu oluyor.
Survivor yarılmasıyla gündemde yer alan Fatmagül Lafçı, ünlü manken ‘Adriana Lima’ya benzerliği ile de dikkatler üzerine çekiyor. Televizyon ekranlarında sunuculuk, oyunculuk gibi alanlarda yer alan Lafçı, 1990 yılında Konya’da dünyaya geldiği biliniyor.
Çoğu kişi onun fiziksel benzerlikleri nedeniyle ‘yerli Adriana Lima’ olarak tanısa da o kariyerinde yapmış olduğu sunuculuk ve oyunculukla daha çok tanınıyor. Ayrıca kendisi sosyal medyada da aktif bir isim olarak kaşımıza çıkıyor.
Şimdilerde gözaltı haberleriyle gündem olan Fatmagül Lafçı, hayranları ve sevenleri tarafından da yakından takip ediliyor. Olayla ilgili ilerleyen günlerde bir açıklama geleceği düşünülüyor.