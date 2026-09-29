Altın için 1500 TL alarmı! İslam Memiş sert dalgalanma uyarısı yaptı

FİZİKİ ALTINDA İŞÇİLİK DÜŞTÜ: "TOPLAMA ZAMANI"

2026 yılında altın ve gümüş fiyatları ciddi anlamda düşük fiyatlamalardan geçiyor. Bir yıl, iki yıl sonrasını hedefleyen ve uzun vadeli stratejisi olan yatırımcılar için bu seviyeler toplama zamanıdır.

Yurt dışı piyasalarında mart ayında 1 kilogram külçe altında 12.500 dolar olan işçilik maliyetleri tamamen kalktı ve bugün eksi 300 dolara kadar geriledi. Bu durumu önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla fiziki altın tarafında; özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve "al-unut" stratejisiyle hareket edenler için mevcut fiyatlar bir fırsat sunuyor.