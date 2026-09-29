'Ayla' ve 'Müslüm'ün yapımcısından 3.5 milyon euro haraç istediler: Arkasından çıkan isim şoke etti

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına ilişkin inceleme başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin Ayla ve Müslüm filminin yapımcısı olan Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu'yu da tehdit ettiği belirlendi.

ÜNLÜ YAPIMCIYI DA TEHDİT ETMİŞLER

Gözaltına alınan şüpheliler arasında "Ayla" ve "Müslüm" filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ve infuluencer olan kızı Ecem Uslu'dan haraç isteyen 4 kişinin olduğu öğrenildi. 3 buçuk milyon euro haraç isteyen bu kişiler arasında Ecem Uslu'nun eski eşi F.D. ile onun ortağı S.A ile daha önceden Mustafa Uslu ile 100 milyonluk alacağı için davalık olan Gayrimenkul danışmanı A.S., bulunuyor. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, ünlü yapımcı Mustafa Uslu eski damadı F.D., ile onun ortakları hakkında kendisine yönelik tehditlere ilişkin önceki dönemlerde polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Gasp Büro Amirliği’ne getirilen şüphelilerin ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.