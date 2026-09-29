Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:38

'Ayla' ve 'Müslüm'ün yapımcısından 3.5 milyon euro haraç istediler: Arkasından çıkan isim şoke etti

İstanbul'da iş yerlerinin kurşunlanması ve tehdit olaylarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. 12 ayrı eylemin bağlantısı ortaya çıkarılırken, 'Ayla' ve 'Müslüm' filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ile sosyal medya fenomeni kızı Ecem Uslu’nun da 3.5 milyon euro istenerek tehdit edildiği tespit edildi. Şüpheliler arasında Uslu'nun damadı da var. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:38

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına ilişkin inceleme başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin Ayla ve Müslüm filminin yapımcısı olan Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu'yu da tehdit ettiği belirlendi. 

'Ayla' ve 'Müslüm'ün yapımcısından 3.5 milyon euro haraç istediler: Arkasından çıkan isim şoke etti

ÜNLÜ YAPIMCIYI DA TEHDİT ETMİŞLER

Gözaltına alınan şüpheliler arasında "Ayla" ve "Müslüm" filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ve infuluencer olan kızı Ecem Uslu'dan haraç isteyen 4 kişinin olduğu öğrenildi. 3 buçuk milyon euro haraç isteyen bu kişiler arasında Ecem Uslu'nun eski eşi F.D. ile onun ortağı S.A ile daha önceden Mustafa Uslu ile 100 milyonluk alacağı için davalık olan Gayrimenkul danışmanı A.S., bulunuyor. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, ünlü yapımcı Mustafa Uslu eski damadı F.D., ile onun ortakları hakkında kendisine yönelik tehditlere ilişkin önceki dönemlerde polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

'Ayla' ve 'Müslüm'ün yapımcısından 3.5 milyon euro haraç istediler: Arkasından çıkan isim şoke etti

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Gasp Büro Amirliği’ne getirilen şüphelilerin ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
6G için geri sayım başladı: 2035'te 2,4 milyar bağlantı bekleniyor
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu açıklaması gündem oldu
Almanya bir rekora imza attı! 7 bin 500 haneye elektrik sağlayacak
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.