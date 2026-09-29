6G için geri sayım başladı: 2035'te 2,4 milyar bağlantı bekleniyor

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Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke adım adım 5G’ye geçerken, bir sonraki büyük dönüşümün hazırlıkları da çoktan başladı. 6G teknolojisinin küresel ölçekte yaygınlaşması için önümüzde hâlâ uzun bir yol var. Ancak son tahminler, asıl hareketliliğin 2030’ların başında başlayacağını gösteriyor. GSMA Intelligence tarafından yayımlanan yeni tahminlere göre 6G, ilk ticari kullanımların ardından bir anda değil, yıllara yayılan kademeli bir geçişle hayatımıza girecek.
GSMA’in araştırma kolu GSMA Intelligence tarafından hazırlanan mobil teknoloji tahminine göre, dünya genelindeki 6G bağlantılarının sayısı 2030’un sonunda yaklaşık 50 milyon seviyesinde olacak. Bu rakam, o tarihteki toplam mobil bağlantıların yalnızca yüzde 0,5’ine karşılık gelecek. Asıl sıçramanın ise sonraki yıllarda yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre 6G bağlantılarının sayısı 2031’in sonunda 275 milyona, 2032’nin sonunda ise yaklaşık 740 milyona ulaşacak.
2033 yılına gelindiğinde 1 milyar sınırı aşılacak ve yıl sonunda 1,3 milyar 6G bağlantısına ulaşılacak. Ardından büyümenin devam etmesiyle bağlantı sayısının 2034’te 1,9 milyara, 2035’te ise 2,4 milyara çıkması bekleniyor. Yani 6G, 2030’lu yıllar ilerledikçe mobil iletişim pazarında çok daha görünür hale gelecek.
Ancak 6G’nin milyarlarca bağlantıya ulaşması, 5G’nin kısa sürede ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. GSMA Intelligence’ın öngörüsüne göre 5G, 2035’in sonunda dünya genelindeki mobil bağlantıların yaklaşık yüzde 60’ını oluşturmaya devam edecek. 6G’nin payı ise yüzde 23 civarında kalacak.
Başka bir ifadeyle yeni nesil teknoloji hızla büyüse de 5G uzun süre hayatımızda olacak. GSMA Intelligence’a göre 6G döneminin öne çıkan özelliklerinden biri de zaten bu olacak: Farklı mobil iletişim teknolojileri uzun yıllar boyunca yan yana kullanılacak.
Veri modelleme ve tahmin bölümünün başındaki Matthew Iji de 2035’in 6G açısından bir son nokta değil, önemli bir kilometre taşı olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.
GSMA Intelligence, 6G’nin ilk yıllarını iki ayrı dönemde değerlendiriyor. 2030 ile 2032 arasındaki ilk aşamada daha çok ilk ticari kullanımların başlaması ve 6G ekosisteminin oluşturulması bekleniyor. Bu dönemde operatörlerin altyapı yatırımlarına yönelmesi, 6G uyumlu cihazların geliştirilmesi ve teknolojinin kullanılacağı yeni alanların ortaya çıkması öngörülüyor.
Asıl genişleme ise 2033’ten itibaren başlayacak. Bu tarihten sonra 6G’nin küresel ölçekte daha yaygın şekilde kullanılacağı ikinci aşamaya geçilmesi bekleniyor. Bağlantı sayısının 2033’te 1 milyar sınırını aşacağı tahmini de işte bu dönüşümle örtüşüyor.
6G’nin küresel yayılmasında en dikkat çeken ülkelerden biri Çin olacak. GSMA Intelligence, Çin’in pazar büyüklüğü nedeniyle 2035 yılında dünya genelindeki 6G bağlantılarının yarısından fazlasını tek başına oluşturabileceğini tahmin ediyor. Ancak Çin’in bu ölçekte 6G kullanımına ulaşan tek ülke olması beklenmiyor. Dünyanın önde gelen bazı mobil iletişim pazarlarında da 2035’in ortalarına gelindiğinde mobil bağlantıların yaklaşık yarısının 6G üzerinden gerçekleşebileceği öngörülüyor.