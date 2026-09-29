6G için geri sayım başladı: 2035'te 2,4 milyar bağlantı bekleniyor

6G BAĞLANTILARI 2035'TE 2,4 MİLYARA ÇIKABİLİR

GSMA’in araştırma kolu GSMA Intelligence tarafından hazırlanan mobil teknoloji tahminine göre, dünya genelindeki 6G bağlantılarının sayısı 2030’un sonunda yaklaşık 50 milyon seviyesinde olacak. Bu rakam, o tarihteki toplam mobil bağlantıların yalnızca yüzde 0,5’ine karşılık gelecek. Asıl sıçramanın ise sonraki yıllarda yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre 6G bağlantılarının sayısı 2031’in sonunda 275 milyona, 2032’nin sonunda ise yaklaşık 740 milyona ulaşacak.

2033 yılına gelindiğinde 1 milyar sınırı aşılacak ve yıl sonunda 1,3 milyar 6G bağlantısına ulaşılacak. Ardından büyümenin devam etmesiyle bağlantı sayısının 2034’te 1,9 milyara, 2035’te ise 2,4 milyara çıkması bekleniyor. Yani 6G, 2030’lu yıllar ilerledikçe mobil iletişim pazarında çok daha görünür hale gelecek.