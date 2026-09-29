Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:59

Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu açıklaması gündem oldu

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma futbol camiasında geniş yankı uyandırırken; Ali Koç, Dursun Özbek, Serdal Adalı, Ertuğrul Doğan ve Burak Yılmaz'ın Gündoğdu'ya yönelik sert eleştirileri ve istifa çağrıları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 14:59

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de yer aldığı 7 şüphelinin "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası futbol kulüplerinin Gündoğdu’yu eleştirdiği ve istifaya davet ettiği açıklamaların hatırlanmasına sebep oldu. 

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, 17 Eylül 2025’te oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından Ferhat Gündoğdu’ya yönelik, "Ferhat Gündoğdu’nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini bütün ülke görecek" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" soruşturması yürütüldü. Soruşturma kapsamında MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri, hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi ve 7 isim gözaltına alındı. 

Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu açıklaması gündem oldu

KULÜPLERİN FERHAT GÜNDOĞDU SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınması futbol camiasında geniş yankı uyandırırken ,birçok kulüp başkanının kendisini istifaya davet ettiği açıklamalar yeniden gündem oldu.

 

  • Ali Koç: "Ferhat Gündoğdu’nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini bütün ülke görecek. Türk futbolunun selameti için daha fazla uzatmadan kendi iradesiyle çekilmesini rica ediyorum."
  • Dursun Özbek: "Karşımızda nereden tutsak elinde kalan bir MHK var. Bu rezilliğin baş sorumlusu olan MHK Başkanı hâlâ koltuğunda oturmaya devam ediyor."
  • Serdal Adalı: "Bu MHK Başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu bir adım daha ileri gitmez. Zihniyet değişmiyor."
  • Ertuğrul Doğan: "Bu kafa ile bir yere gidemezler. MHK Başkanı'nı defalarca istifaya çağırdım."
  • Burak Yılmaz: "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Hakemler kötü, MHK Başkanı kötü. Niye gitmiyor?"

 

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.