Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu açıklaması gündem oldu

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de yer aldığı 7 şüphelinin "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası futbol kulüplerinin Gündoğdu’yu eleştirdiği ve istifaya davet ettiği açıklamaların hatırlanmasına sebep oldu.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, 17 Eylül 2025’te oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından Ferhat Gündoğdu’ya yönelik, "Ferhat Gündoğdu’nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini bütün ülke görecek" sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" soruşturması yürütüldü. Soruşturma kapsamında MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri, hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi ve 7 isim gözaltına alındı.

KULÜPLERİN FERHAT GÜNDOĞDU SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınması futbol camiasında geniş yankı uyandırırken ,birçok kulüp başkanının kendisini istifaya davet ettiği açıklamalar yeniden gündem oldu.