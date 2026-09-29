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Dünya
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:06

Almanya bir rekora imza attı! 7 bin 500 haneye elektrik sağlayacak

Almanya, Schipkau kasabasında rüzgâr enerjisi türbini inşasını tamamlayarak bir rekora imza attı. Bir zamanlar kömür madenlerinin hâkim olduğu bölgede inşa edilen türbin, 365 metrelik nihai yüksekliğiyle dünyanın en yüksek rüzgâr türbini oldu. Uzmanlar türbin ile istikrarlı bir enerji üretimi sağlanmasını hedefleniyor.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:06

’da nihai yüksekliği 365 metreyi bulan rüzgar enerjisi tribünü inşa edilerek dünya çapında rekora imza atıldı.  İnşayı üstlenen GICON şirketi, istikrarlı rüzgarlardan yararlanarak karasal rüzgar enerjisini yeni bir performans sınıfına taşımayı amaçlıyor.

HABERİN ÖZETİ

Almanya bir rekora imza attı! 7 bin 500 haneye elektrik sağlayacak

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Almanya'da 365 metre yüksekliğinde inşa edilen rüzgar enerjisi türbini, dünyanın en yüksek rüzgar türbini rekorunu kırdı.
Almanya'nın Schipkau kasabasında inşa edilen 365 metre yüksekliğindeki türbin, dünyanın en yüksek rüzgar türbini olma özelliğini taşıyor.
Türbin, Almanya'daki en yüksek ikinci yapı olup, Berlin'deki Televizyon Kulesi'nden (368 metre) 3 metre daha kısadır.
Yeni rüzgar türbini, 7.500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.
Almanya, rüzgar enerjisi kurulum kapasitesinde Çin ve ABD'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Almanya bir rekora imza attı! 7 bin 500 haneye elektrik sağlayacak

TELEVİZYON KULESİNDEN 3 METRE KISA

Alman Rüzgar Enerjisi Birliği’ne (BWE) göre, Schipkau kasabasında inşa edilen 365 metre yüksekliğindeki türbin, dünyanın en yüksek rüzgar türbini olma özelliğini taşıyor. Türbin, aynı zamanda Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan 368 metre yüksekliğindeki Televizyon Kulesi’nin ardından ülkedeki en yüksek ikinci yapı olarak öne çıkıyor. Bavyera eyaletindeki Winnberg bölgesinde ise 285 metre yüksekliğinde başka bir rüzgar türbini bulunuyor. Rüzgar türbinleri normalde 200 metre yüksekliğe sahip.

Almanya bir rekora imza attı! 7 bin 500 haneye elektrik sağlayacak

BİNLERCE HANEYE ELEKTİRİK SAĞLAYACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Almanya’nın Brandenburg eyaletindeki Schipkau kasabasındaki rüzgar türbininin nihai yüksekliğe ulaşmasının ardından enerji yapısı çevresindeki son işlemlerin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı ve ekim ayında şebekeye bağlanacağı belirtildi. Rüzgar türbininin resmi açılışının ise üst düzey katılımcıların yer alacağı törenle kasım ayı başında yapılacağı bildirildi. Dünya’nın en yüksek rüzgar türbinini 7 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağı da ifade edildi.
Almanya dünya genelinde Çin ve ABD’nin ardından toplam rüzgar enerjisi kurulum kapasitesine sahip üçüncü ülke konumunda yer alıyor.
 

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ETİKETLER
#Almanya
#rüzgâr enerjisi
#Schipkau
#Gicon
#Rüzgar Türbini
#Dünya
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