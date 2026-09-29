İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik tarih verdi: Sağanak kuvvetli vuracak

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı hava durumu raporunda sağanak yağışların yarından itibaren bazı bölgelerde etkisini artıracağını bildirdi.
Meteoroloji'nin ardından megakentte yaşayan vatandaşlar İstanbul Valiliği'nden de bir uyarı geldi.
Sağanak yağışın yarın öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nda etkisini artıracağı bildiren Valilik, rüzgarın ise yer yer 80 km hızla eseceğini bildirdi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İlimizde havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün il genelinde yerel olarak, yarın (30.09.2026, Çarşamba) ise bu gece ilk saatlerden başlayarak öğle saatlerine kadar Anadolu Yakası’nın doğu kesimlerinde (Şile, Pendik ve Tuzla ilçeleri) kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgârın; Yarın (30.09.2026, Çarşamba) sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-70 km/saat, yükseklerde yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."