Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayımladığı hava durumu raporunda sağanak yağışların yarından itibaren bazı bölgelerde etkisini artıracağını bildirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik tarih verdi: Sağanak kuvvetli vuracak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği, yarından itibaren İstanbul'da sağanak yağışların ve kuvvetli rüzgarın etkisini artıracağı konusunda uyarıda bulundu. Sağanak yağışın yarın (30.09.2026, Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde (Şile, Pendik ve Tuzla ilçeleri) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (30.09.2026, Çarşamba) sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden 40-70 km/saat, yükseklerde yer yer 80 km/saat hızla esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve fırtınanın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Meteoroloji'nin ardından megakentte yaşayan vatandaşlar İstanbul Valiliği'nden de bir uyarı geldi.

Sağanak yağışın yarın öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nda etkisini artıracağı bildiren Valilik, rüzgarın ise yer yer 80 km hızla eseceğini bildirdi.

SAĞANAK ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün il genelinde yerel olarak, yarın (30.09.2026, Çarşamba) ise bu gece ilk saatlerden başlayarak öğle saatlerine kadar Anadolu Yakası’nın doğu kesimlerinde (Şile, Pendik ve Tuzla ilçeleri) kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Rüzgârın; Yarın (30.09.2026, Çarşamba) sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-70 km/saat, yükseklerde yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

https://x.com/TC_istanbul/status/2104908957483495934