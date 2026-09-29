AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı! 4 gün boyunca devam edecek

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İstanbul
İstanbul için 5 günlük hava tahminini yayımlayan AKOM, İstanbullulara sağanak uyarısında bulundu. Yağışların bugünden itibaren 4 gün boyunca devam edeceği bildirilirken, cuma ve cumartesi günü kuvvetleneceğinin altı çizildi.
Sıcak havaları geride bırakan İstanbul için yayımlanan rapora göre, bölgedeki soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı öngörülürken, özellikle cuma ve cumartesi günlerinde kuvvetli gök gürültülü bir hava durumu bekleniyor.
AKOM’un yaptığı açıklamaya göre:
Gün boyu yerel bölgesel kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam etmesi beklenirken sıcaklıkların 20°C'ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna (Pazar) kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.
|Tarih / Gün
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|Yağış Miktarı
|30.09.2026 Çarşamba
|Min: 16°C / Max: 21°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
|5-15 kg arası
|01.10.2026 Perşembe
|Min: 14°C / Max: 20°C
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
|5-15 kg arası
|02.10.2026 Cuma
|Min: 15°C / Max: 19°C
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu
|20-50 kg arası
|03.10.2026 Cumartesi
|Min: 14°C / Max: 20°C
|Gök gürültülü sağanak yağmurlu
|10-25 kg arası
|04.10.2026 Pazar
|Min: 12°C / Max: 20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Yağış beklenmiyor
|05.10.2026 Pazartesi
|Min: 12°C / Max: 19°C
|Parçalı bulutlu
|Yağış beklenmiyor