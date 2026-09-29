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Gündem
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:45

AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı! 4 gün boyunca devam edecek

AKOM İstanbul için 5 günlük hava tahmininin yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da beklenen sağanak yağış için 4 güne dikkat çekildi. Sıcaklıkların da düşeceği bildirilirken, güneşin yüzünü göstereceği gün de belli oldu. İşte İstanbul'da beklenen hava durumu...

Avatar
Editor
 Asya Güney
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AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı! 4 gün boyunca devam edecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 09:45

için 5 günlük hava tahminini yayımlayan , İstanbullulara uyarısında bulundu. Yağışların bugünden itibaren 4 gün boyunca devam edeceği bildirilirken, cuma ve cumartesi günü kuvvetleneceğinin altı çizildi.

HABERİN ÖZETİ

AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı! 4 gün boyunca devam edecek

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
AKOM, İstanbul için 5 günlük hava tahminini yayımlayarak İstanbullulara sağanak uyarısında bulundu.
Yağışların bugünden itibaren 4 gün boyunca devam edeceği bildirildi.
Cuma ve cumartesi günleri yağışların kuvvetleneceği belirtildi.
Hava sıcaklıklarının 20°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı öngörülüyor.
Özellikle cuma ve cumartesi günlerinde kuvvetli gök gürültülü bir hava durumu bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı! 4 gün boyunca devam edecek

İKİ GÜNE DİKKAT

Sıcak havaları geride bırakan İstanbul için yayımlanan rapora göre, bölgedeki soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı öngörülürken, özellikle cuma ve cumartesi günlerinde kuvvetli gök gürültülü bir hava durumu bekleniyor.

AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı! 4 gün boyunca devam edecek

AKOM’DAN İSTANBULLULARA UYARI

AKOM’un yaptığı açıklamaya göre:

Gün boyu yerel bölgesel kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanmaya devam etmesi beklenirken sıcaklıkların 20°C'ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna (Pazar) kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Tarih / GünSıcaklık (°C)Hava DurumuYağış Miktarı
30.09.2026 ÇarşambaMin: 16°C / Max: 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu5-15 kg arası
01.10.2026 PerşembeMin: 14°C / Max: 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu5-15 kg arası
02.10.2026 CumaMin: 15°C / Max: 19°CKuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu20-50 kg arası
03.10.2026 CumartesiMin: 14°C / Max: 20°CGök gürültülü sağanak yağmurlu10-25 kg arası
04.10.2026 PazarMin: 12°C / Max: 20°CParçalı ve az bulutluYağış beklenmiyor
05.10.2026 PazartesiMin: 12°C / Max: 19°CParçalı bulutluYağış beklenmiyor
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ETİKETLER
#yağmur
#İstanbul
#Hava tahmini
#Sağanak
#Akom
#Gündem
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