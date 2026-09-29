İstanbul için 5 günlük hava tahminini yayımlayan AKOM, İstanbullulara sağanak uyarısında bulundu. Yağışların bugünden itibaren 4 gün boyunca devam edeceği bildirilirken, cuma ve cumartesi günü kuvvetleneceğinin altı çizildi.

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HABERİN ÖZETİ AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı! 4 gün boyunca devam edecek AKOM, İstanbul için 5 günlük hava tahminini yayımlayarak İstanbullulara sağanak uyarısında bulundu. Yağışların bugünden itibaren 4 gün boyunca devam edeceği bildirildi. Cuma ve cumartesi günleri yağışların kuvvetleneceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının 20°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı öngörülüyor. Özellikle cuma ve cumartesi günlerinde kuvvetli gök gürültülü bir hava durumu bekleniyor.

İKİ GÜNE DİKKAT

Sıcak havaları geride bırakan İstanbul için yayımlanan rapora göre, bölgedeki soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı öngörülürken, özellikle cuma ve cumartesi günlerinde kuvvetli gök gürültülü bir hava durumu bekleniyor.

AKOM’DAN İSTANBULLULARA UYARI

AKOM’un yaptığı açıklamaya göre:

Gün boyu yerel bölgesel kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam etmesi beklenirken sıcaklıkların 20°C'ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna (Pazar) kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.