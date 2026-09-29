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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:51

MHK soruşturmasında para trafiği MASAK radarında! Hakemlere HTS tehdidi: "İkinci dalga operasyon olabilir"

MHK soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmada ikinci dalga operasyon yapılabileceği belirten Avukat Halil İbrahim Atabay, Ahmet Şahin özelinde bir parasal anlamda trafiğin MASAK tarafından araştırıldığı söyledi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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MHK soruşturmasında para trafiği MASAK radarında! Hakemlere HTS tehdidi:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:51

‘Evrakta sahtecilik’ ve ‘mobbing’ suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında (TFF) (MHK) Başkanı ile birlikte 6 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif yer aldı.

8 Mart 2022 tarihinde MHK'nin aldığı kararla görevlerine son verilen Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Alper Ulusoy, Hüseyin Göçek, Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Kutluhan Bilgiç, Serkan Tokat, Süleyman Abay ve Hakan Ceylan gibi hakemlerin avukatlığını üstlenen Halil İbrahim Atabay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ferhat Gündoğdu ve diğer sorumlular hakkındaki ilk şikayet dilekçesini Eylül 2025'te Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına teslim eden Atabay, "Futbol ailesine gölge düşürenlerin haksız yere tasfiye edilen hakemler değil, bizzat kendileri olduğu ortaya çıktı" dedi.

MHK soruşturmasında para trafiği MASAK radarında! Hakemlere HTS tehdidi: "İkinci dalga operasyon olabilir"

"ELİMİZDEKİ BELGELERİN HEPSİNİ BİZZAT TESLİM ETTİK"

Hakem atamaları ve klasman yükseltilmelerinin usulsüzlüğü, sınav sorularının önceden belli adaylara verilmesi, hakem değerlendirmelerinin usule aykırı yapılması konusunda söz konusu isimler hakkında şikayetlerini tam 1 sene önce yaptıklarını dile getiren Atabay, "Hakem atamalarının usulsüzlüğü, klasman yapmalarının ve belirlemelerinin usulsüzlüğü, sınav sorularının önceden verilmesi, hakem değerlendirmelerinin usule aykırı yapılması... Bunların hepsi sezon sonunda veya sezon içerisinde hakem klasmanları yapılırken kimin klasmanı düşürülüp kimin klasmanı yükseltileceğine yönelik eylemleri Ferhat Gündoğdu, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin (PMİK) ve diğer MHK üyeleri belirliyordu. Bunun usulsüzlük tespitine ilişkin suç duyurusu geçtiğimiz sene dokuzuncu ayda yapıldı. Bu süreçle alakalı olarak özellikle PMİK üyeleri sorumluydu. Biz o dönemde elimizde hangi bilgi, belge varsa hepsini 'na bizzat teslim ettik. " ifadelerini kullandı.

MHK soruşturmasında para trafiği MASAK radarında! Hakemlere HTS tehdidi: "İkinci dalga operasyon olabilir"

"AHMET ŞAHİN’İN GÖRÜNMEYEN BAŞKAN OLDUĞUNDAN BAHSETTİK"

8 Mart'ta mağdur olan hakemlerin o dönemki tahkim kurulunda avukatlığını üstlendiğini hatırlatan Halil İbrahim Atabay, "O tahkim davalarını kazandım. Bu kez ikinci 8 Mart vakası yaşandı. Bu kararda yine tahkime ben gittim. Bu defa tahkime bir şekilde müdahale edildiğini düşünüyoruz, çünkü bir önceki kazanılan Tahkim Kararının gerekçesinde bahsedildiği üzere ortada somut ve değerlendirilebilir hiçbir veri ve delil yoktu. Aynı hakemlerin ve o dönem bu yanlış uygulamaya karşı çıkan hakem ve gözlemcilerin hepsini yine gönderdiler. Bu MHK gönderdi. Biz bunların usulsüz olduğunu, nasıl usulsüzlük yapıldığını, hepsini açık açık anlattık; elimizdeki evraklarla, belgelerle. Bu adamların mobbing yapılarak maç verilmeyerek, bazılarının seminere çağrıldığını, bazılarının seminere dahi çağrılmadığını anlattık. Evraklarını verdik. O dönem federasyonda görevli olan Eren Acar isimli şikayetçilerden bir tanesi, buradaki usulsüzlüklerin nasıl yapıldığını elinde belgelerle beraber savcılığa teslim etti. O yardımcı oldu bu konuda. Bu şekildeki bütün hukuksuzluklarını açıkça belgeleriyle beraber somutlaştırdık. Bir senedir soruşturma dosyası devam ediyordu. O kadar çok ifade veren vardı ki dosyada. Bunların hepsini derleyip toplayıp bir araya getirmeleri bir seneyi buldu. Biz, Ahmet Şahin'in bu oluşturulan Merkez Hakem Kurulu yapısının içerisindeki yerinden bahsettik. Ne kadar önemli olduğundan, aslında görünmeyen başkan olduğunu anlattık." şeklinde konuştu.

MHK soruşturmasında para trafiği MASAK radarında! Hakemlere HTS tehdidi: "İkinci dalga operasyon olabilir"

"HAKEMLERİN HEPSİNİN KİRLİ OLDUĞU YÖNÜNDE ASILSIZ BİR SÜRÜ İDDİADAN BAHSEDİLDİ"

Avukat Atabay, gözaltına alınan isimlerden Yunus Yıldırım'ın, Ali Tuna üzerinden bir oteldeki kaydın araştırılmasını istediğine değinerek, "Yunus Yıldırım'ın, Ali Tuna üzerinden bir oteldeki kaydın araştırılmasını isteyip ret cevabı geldikten sonra Ali Tuna'ya maç verilmeyip ve sonunda da hakem yazılı sınavından geçerli not alamadığı bahanesiyle klasman düşürülerek hakemliğinin bitirilmesi olayına kadar süreçlerin hepsini anlattık. Ali de sağ olsun bunların hepsine ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu. Ve sınav kağıdındaki yazıların kendisine ait olmadığını ileri sürerek evrakta sahtecilik suçuna ilişkin suç duyurusunda bulunarak tabiri caizse ilk taşı atmış oldu. Sonucu bugün beklediğimiz gibi oldu sonunda. Hepsi gözaltına alındı. Bu işin içerisinde sadece Ahmet Şahin’den bahsetmek olmaz. Ferdi Karadoruk da bu işin içerisinde aktif olarak rol alıyor görüldüğü üzere. Sosyal medyada yazışmalarını tek tek okuduk somut olarak. Buna ilişkin birden fazla kişi o dönem sınav sorularını kendisine yakın olan ve klasman yükseltmek istediği hakemlere verdiğine yönelik beyanlarda bulunmuştu ve suç duyurusunda bulunmuştu. O dönemde mağdur edilen hakemlerin hepsinin kirli olduğu yönünde asılsız bir sürü iddiadan bahsedildi. Basında buna ilişkin haberler yaptırıldı. Tahkim kurulunun gerekçeli kararında da futbol ailesine gölge düşürdüklerinden bahsedildi. Bugün anlıyoruz ki futbol ailesine gölge düşürenlerin aslında o haksız ve hukuksuz yere tasfiye edilen hakemler değil, bizzat kendileri olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu süreç o yüzden çok değerli. İnşallah tutuklulukla sonuçlanır ki bundan sonra hakemlerin üzerindeki baskı da kalmış olur. Hakemler daha rahat maç yönetecek diye inanıyorum" diye konuştu.

MHK soruşturmasında para trafiği MASAK radarında! Hakemlere HTS tehdidi: "İkinci dalga operasyon olabilir"

"HAKEMLERİ ‘HTS KAYITLARIN ELİMİZDE KİMLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNE DİKKAT ET’ DİYE TEHDİT ETTİLER"

Mevcut hakemlerin de içinde bulunduğu birçok hakemin, MHK tarafından özel görüşmeler esnasında ‘HTS kayıtların elimizde kimlerle görüştüğüne dikkat et’ şeklinde cümlelerle tehdit edildiğini savunan Atabay, şöyle devam etti:

"Hakemler inanılmaz baskılı bir süreç yaşıyorlardı. Herkesin seminerlerde özel olarak odalara çağrılıp ‘HTS kayıtların elimizde kimlerle görüştüğüne dikkat et’ diyecek kadar cesaret alıp da bir şekilde hukuk dışı yollara saparak, insanların kimlerle irtibatta olduklarına dahi kayıtları ellerine aldıklarına ilişkin olarak beyanları var birçok hakemin. Aktif olan hakemlerden bahsediyorum. Bunların hepsi yargılama sırasında tek tek ortaya çıkacak. İnsanların birçoğu korkudan konuşamıyordu. Çünkü sistemin içerisindeyken sistemin başındaki insana karşı konuşmak çok zordur. Yargılama süreci başladığı zaman aktif hakemlerin birçoğunu tanık olarak dosyada çağıracaklardır. O zaman Türkiye çok daha büyük şeyler öğrenecektir. Maçların sonuçlarına tesir edilmeye çalışıldı mı, MHK başkanı tarafından veya başkan vekili tarafından. Bunların hepsi tek tek ortaya ortaya çıkacaktır. Böylece insanların kafalarında oluşan birçok soru da aydınlanmış olacaktır hakemlerle ilgili."

"PARA TRAFİĞİ MASAK TARAFINDAN ARAŞTIRILACAKTIR"

Halil İbrahim Atabay, gözaltı işlemi uygulanan 7 kişiden sonra bir ikinci dalga bir operasyon beklediğini de aktararak, "Sanırım oraya ilişkin araştırma devam ediyor. Çünkü Ahmet Şahin özelinde bir parasal anlamda trafik, MASAK tarafından araştırılacaktır. En zayıf halka konuştuğu zaman da tüm sistemleri çökecektir" dedi.

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ETİKETLER
#türkiye futbol federasyonu
#merkez hakem kurulu
#Ferhat Gündoğdu
#Evrakta Sahtecilik
#Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
#Gündem
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