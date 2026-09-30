30 Eylül 2026 altın fiyatları | Altında sert düşüş: Gram altın bu seviyeye geriledi

Hafta ortasında altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek faiz politikasına uzun süre devam edeceği beklentileriyle geriledi. 7 haftanın en düşük seviyesini gören altın, 30 Eylül Çarşamba gününü de düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Eylül 2026 altın fiyatları...