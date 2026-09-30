30 Eylül 2026 altın fiyatları | Altında sert düşüş: Gram altın bu seviyeye geriledi

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İstanbul
Hafta ortasında altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek faiz politikasına uzun süre devam edeceği beklentileriyle geriledi. 7 haftanın en düşük seviyesini gören altın, 30 Eylül Çarşamba gününü de düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Eylül 2026 altın fiyatları...
GRAM ATLIN
Gram Altın Alış: 6.590,26 ₺
Gram Altın Satış: 6.591,16 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.821,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.968,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 21.649,00 ₺
Yarım Altın Satış: 21.930,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00 ₺
Tam Altın Satış: 43.719,00 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.046,80 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.286,90 ₺