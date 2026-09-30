İstanbul'un Tuzla ilçesi ile Kocaeli'deki Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerini saran kötü koku bölgede paniğe neden oldu. Gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, kokunun kaynağını bulmak için harekete geçti.

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HABERİN ÖZETİ Tuzla, Gebze, Darıca ve Çayırova'da kötü koku alarmı! Vatandaşlardan şikayet yağdı, belediyelerden açıklama geldi İstanbul'un Tuzla ilçesi ile Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerini saran ve paniğe neden olan kötü kokunun kaynağını belirlemek amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilk kontrollerde Orta Mahalle'de kanalizasyon hattına kaçak bir deşarj yapıldığının belirlendiğini açıkladı. Deşarjın kanalizasyon sistemi üzerinden Şifa Mahallesi'ne, oradan da sahil hattı ve İSKİ arıtma tesisi yönüne ilerlediği değerlendirildi. Bingöl, yetki ve sorumluluğun İSKİ'ye ait olduğunu belirterek, bilgilendirilmesine rağmen henüz çalışma başlatmayan İSKİ'yi sorumlu davranmaya davet etti. Darıca ve Gebze belediyeleri tarafından yapılan açıklamalarda, kokunun İstanbul yönünden geldiği ve doğal gaz kaynaklı olmadığının tespit edildiği bildirildi. Deşarjın kaynağı ile sorumluların tespiti ve kokunun kaynağının kesin olarak belirlenmesi için saha, takip ve ölçüm çalışmaları sürdürülmektedir.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, ilçede iki mahallede oluşan koku şikayetine ilişkin açıklama yaptı.

Dün akşam saatlerinden itibaren özellikle Orta ve Şifa mahallelerinde ortaya çıkan koku iddialarının sahada araştırılmaya başlandığını aktaran Bingöl, "Orta Mahalle ve Şifa Mahallesi'nden belediyemize ulaşan yoğun koku şikayetleri üzerine koku denetim aracımız ve ekiplerimiz sahada denetim çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar doğrultusunda kontrollerini sürdürmüştür." açıklamasında bulundu.

KOKUNUN SEBEBİ BELLİ OLDU

Vatandaşlardan gelen bildirimlerin tek tek kayıt altına alındığını belirten Bingöl, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sahadaki ekiplerimiz tarafından yapılan ilk kontrollerde Orta Mahalle'de kanalizasyon hattına kaçak bir deşarj yapıldığı belirlenmiştir. Deşarjın kaynağının ve sorumlu kişi ya da kişilerin tespit edilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle tüm ekiplerimiz yoğun bir çalışma sürdürmektedir. İlk saha incelemelerinde söz konusu deşarjın kanalizasyon sistemi üzerinden Orta Mahalle'den Şifa Mahallesi'ne, oradan da sahil hattı ve İSKİ arıtma tesisi yönüne ilerlediği değerlendirilmiştir."

"SORUMLULUK İSKİ'YE AİT"

Bingöl, saha çalışmalarının ardından İSKİ'nin konu hakkında bilgilendirildiğini vurguladı. İSKİ'nin bu konuda herhangi bir çalışma başlatmadığını kaydeden Bingöl, şöyle devam etti:

"Kanalizasyon altyapısı ve atık su yönetimine ilişkin yetki ve sorumluluk İSKİ'ye aittir. Şikayetlerin geldiği ilk andan itibaren İSKİ, tarafımızca konu hakkında bilgilendirilmiştir ancak şu ana kadar henüz herhangi bir çalışma başlatmamıştır. Bu nedenle İSKİ'yi sorumlu davranmaya ve Tuzlalıların mağduriyetine seyirci kalmamaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı rahatsızlığın farkındayız. Süreci titizlikle takip ediyoruz ve gelişmeler oldukça sizleri derhal bilgilendireceğiz."

DARICA BELEDİYESİ: KOKU İSTANBUL'DAN GELİYOR

Kocaeli'ye bağlı Darıca Belediyesinden de kokuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlk kontrollerde kokunun İstanbul tarafından geldiği, Tuzla Çayırova ve Gebze’nin çeşitli mahallelerinde de hissedildiği doğal gaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. İlgili ekipler tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında kokunun Tuzla yönünde yoğunlaştığı değerlendirilmiş, kaynağın kesin olarak belirlenmesine yönelik takip ve ölçüm çalışmaları sürdürülmektedir." denildi.

Vatandaşlara doğal gaz kaçağı konusunda endişe etmemeleri gerektiği belirtilen açıklamada, "Kaynağın kesin olarak tespit edilmesinin ardından gerekli bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

GEBZE BELEDİYESİ: DOĞAL GAZ KAYNAKLI DEĞİL

Gebze Belediyesi ise paniğe neden olan kötü kokuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizin bazı mahallelerinde hissedilen kokuya ilişkin ekiplerimiz ve ilgili kurumların saha çalışmaları sürmektedir. İlk incelemelerde kokunun İstanbul yönünden geldiği, Tuzla, Çayırova ve Darıca’da da hissedildiği ve doğal gaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Kaynağın kesin olarak belirlenmesine yönelik ölçüm ve incelemeler devam etmekte olup, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır."