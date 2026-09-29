Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ekonomi kurmayları ve kurum yöneticileriyle fon soruşturması ve sermaye piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdiği kritik bir zirve gerçekleştirdi. Zirvenin ardından AK Parti Genel Merkezi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti toplantısında sert mesajlar: Tasfiye edilen fonlar için tam yetkili kurul oluşturuldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ekonomi kurmayları ve kurum yöneticileriyle fon soruşturması ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirerek, ardından AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ekonomi kurmayları ve kurum yöneticileriyle fon soruşturması ve sermaye piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren bir zirve gerçekleştirdi. Zirvenin ardından AK Parti Genel Merkezi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

"11 MİLYON 710 BİN ÜYEYLE DÜNYANIN EN BÜYÜK HAREKETLERİNDEN BİRİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclisi başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım; sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir köşesinde AK Parti'nin millete hizmet sancağını gururla taşıyan tüm yol ve dava arkadaşlarımı içtenlikle selamlıyor, her birini muhabbetle kucaklıyorum. AK Parti olarak 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamdetsem azdır; çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz.

Öncelikle bugün bir kere daha gece gündüz demeden davamızın büyümesi, güçlenmesi, özellikle gençlerimizin gönlünde maya tutması için fedakârca çalışan her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Hizmetlerinden, gayretlerinden ve elbette samimiyetlerinden dolayı kendilerine Cenab-ı Allah öyle bir heyecan, öyle bir coşku vermiş ki... Evet, "Yol yürümekle aşınmaz" diyoruz ve sizler de bu yolları evelallah dağ taş demeden yürüyerek bu yola devam ediyorsunuz. Sizlere canıgönülden teşekkür ediyorum. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 182'ncisinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkit ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mevla muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum.

"BEN OLMAZSAM BU HAREKET OLMAZ DİYEN BÜYÜK BİR GAFLET İÇİNDEDİR"

Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum. Daha doğrusu başta şahsım olmak üzere bu partinin kurucu değerlerini, temel ilke ve prensiplerini hepinize, hepimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, AK Parti'mizle ilgili olarak her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın, bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara saridir. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır. Bakın biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Her zaman söylüyorum; bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. "Ben olmazsam bu hareket olmaz" diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir.

Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde helalinden kazanıp harcayan ezilen bu gariplerin, yoksulların hakkını, namusunu savunmak için onların başını her zaman dik tutmak için kurduk. Biz burada garibin hakkını korumak için varız. Bunun mücadelesini vereceğiz. 14 Ağustos 2001'de mazlumların, itilmişlerin, unutulmuşların partisi olarak var olmuştur. Zerre kadar değişmemiştir ve hiçbir zaman da değişmeyecektir. Biz millete, ümmete, insanlığa hizmet davasında aramıza kimse giremedi, giremez.

"YANLIŞ YAPANLA VEDALAŞIR YOLUMUZA GÜÇLENEREK DEVAM EDERİZ"

Dün neysek bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, yağmurda, karda, sıcakta yollara düşenlerin, fedakarlık yapanların, on milyonların partisiyiz. AK Parti bu milletin kurduğu, büyüttüğü, en kritik zamanlarda desteğini, duasını esirgemediği bir siyasi harekettir. Böyle kalabalık bir hareketin farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu, kimilerini şeytan aldattı, kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk, yolumuza kararlılıkla devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, her dem yeniden doğarız, yanlış yapanla vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz. İşte bizim farkımız budur. Bizim alamet-i farikamız budur.

"SİYASETİ KENDİMİZ İÇİN DEĞİL 86 MİLYONUN GELECEĞİ İÇİN YAPIYORUZ"

Kardeşlerim, 25 yıla dönüp baktığımızda göreceğiniz şey de sadece budur. AK Parti, adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o aklığa leke süremez. Unutmayın, adının yeni olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim, yorulan, yüksünen varsa buyursun, kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun, soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin. Tekrar söylüyorum. Bizler hepimiz aziz milletimizin unutmayın hizmetkarlarıyız. Siyaseti kendimiz için, kendi kişisel ikbalimiz için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz. Uğruna ömrümüzü adadığımız bu zorlu mücadeleyi yönünü ve yüzünü umutla ülkemize çevirmiş mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. İnşallah son nefesimize kadar gücümüz yettiğince bu niyetle çalışacak koşacak ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz.

FON TASFİYESİ İÇİN TAM YETKİLİ KURUL VE DDK GÖREVLENDİRİLDİ

Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek, sistem daha verimli, daha etkin çalışacak. Değerli Kardeşlerim, AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. Şimdi bakıyorum, sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz.

Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse Büyük AK Parti ailesini hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Dün de ifade ettim biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar yolsuzluğu arsızlığı iltiması irtikabı her türlü kirli pespahiye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuzlara, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.

"SİZ ÖNCE ARININ ETRAFINIZDA HALA BİRİLERİ KALIRSA BİZE AKIL VERMEYE CÜRET EDİN"

Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın. Arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin. Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak asmayacağız. Her zaman olduğu gibi biz yine işimize bakacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına, çözüm üretmeye odaklanacağız. Seçim gününe kadar işimize bakacağız. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız. Vatandaşımızla iletişim halinde olacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız. Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz halinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor, hiç kimsenin endişesi olmasın, varsa bir sorun çözer işimize bakarız. 25 yılda biz tüm Türkiye'ye şunu gösterdik, Nerede bir sorun, sıkıntı varsa Ankara onu mutlaka çözer.

Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da bu itimadı sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Nitekim bunun gereklerini harfiyen yapıyoruz. İşte en son Türkiye yüzyılı buluşmalarımız vesilesiyle milletimizle bir kez daha kucaklaştık, hemhal olduk. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden, kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla, şehir şehir, ilçe ilçe sahadaydık. Esnafımızla, çiftçimizle, işçimizle, gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, emeklilerimizle bir araya geldik. Buluşmaların en kapsamlılarından birini İstanbul'da gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı buluşmalarımız bir kez daha göstermiştir ki AK Parti'nin en büyük gücü toplumun bütün kesimleriyle arasındadır. Kurduğu işte bu doğrudan ve sarsılmaz bağdır. Bu bağı zayıflatmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye aşkla hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek, onların tertemiz duygularına leke düşürecek hiçbir teşebbüse bugüne kadar göz yummadık, bundan sonra da göz yummayız. Rabbim bizi milletimizin yolundan, Türkiye'ye hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Biraz önce aramıza katılan belediye başkanlarımıza AK Parti ailesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. "