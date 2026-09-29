Usta tiyatrocu Ali Hürol hayatını kaybetti! Aşkına Eşkıya’nın Cemşit’iydi

Sanat dünyasında yeni bir kayıp yaşandı. Tiyatro sahnesinin yanı sıra televizyon ve seslendirme çalışmalarında da yer alan Ali Hürol, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Aşkına Eşkıya dizisinde Cemşit karakteriyle gönüllerde yer edinen Hürol’un ölüm haberini duyuran Arda Aydın, Hürol’u yalnızca amcası olarak değil, ailesinin önemli bir parçası ve babası Sezai Aydın’ın yakın dostlarından biri olarak gördüğünü belirtti.

USTA TİYATROCU ALİ HÜROL HAYATINI KAYBETTİ

Uzun yıllar boyunca tiyatro, dizi ve seslendirme çalışmalarında bulunan Ali Hürol, sanat hayatındaki üretimleriyle tanınıyordu. Meslektaşları ve yakın çevresi tarafından sevilen Hürol’un vefatı, özellikle tiyatro camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Hürol’un aynı zamanda genç sanatçılara ve tiyatroya ilgi duyan isimlere destek olduğu, yakın çevresindeki çocuklarla da yakından ilgilendiği aktarıldı.

ARDA AYDIN’DAN DUYGUSAL VEDA

Sezai Aydın’ın oğlu Arda Aydın, Hürol’un vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine duyduğu sevgiyi ve minnettarlığı dile getirdi. Hürol’u ailesinden biri olarak gören Aydın, sanatçıyla ilgili anılarını da paylaştı.

Arda Aydın amcası gibi gördüğü Ali Hürol’a şu sözlerle veda etti:

“Çok sevgili canım Amcam, Mert’in ve Zeyno’nun babası, Ferhunde Teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez. Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun. O’nu en son Antalya Altın Portakal’da seslendirme sergisinde Serdal Güzel’in çektiği kendi fotoğrafı önünde çekmiştim. Hoşçakal Amca. Babama ve tüm amcalarıma selam…

TİYATRO DÜNYASINDA İZ BIRAKTI

Ali Hürol, tiyatro çalışmalarının yanı sıra televizyon yapımları ve seslendirme alanında da görev aldı. Sanat yaşamı boyunca farklı projelerde rol alan Hürol, özellikle tiyatroya verdiği emekle meslektaşlarının hafızasında yer edindi.