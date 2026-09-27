Şarkıcı Hamiyet babasının vefat haberini sahnede nasıl aldığını anlattı

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İstanbul
Elimde Duran Fotoğrafın, Bir Ateşe Attın Beni ve Sabret gibi şarkılarla tanınan Hamiyet Yasemin Bozkurt'un sunumuyla ekrana gelen Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Hamiyet babasının vefat ettiği haberini sahnede aldığını anlattı.
Şarkıcı Hamiyet, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Hamiyet, babasının vefat haberini sahnedeyken aldığını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Hamiyet bir anda bütün ekibinin sahne önüne geldiğini ve kendisini oradan götürmek istediklerini anlattı.
1976 Balıkesir doğumlu Hamiyet halk müziği sanatçısıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. Güçlü sesiyle fantezi müzik ve Türk halk müziği tarzındaki eserleri seslendirdi. "Bir Ateşe Attın Beni", "Elimde Duran Fotoğrafın", "Bırak Gitsin" ve "Yalan Mı?" gibi şarkılarıyla tanınır.