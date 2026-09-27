Elimde Duran Fotoğrafın, Bir Ateşe Attın Beni ve Sabret gibi şarkılarla tanınan Hamiyet Yasemin Bozkurt'un sunumuyla ekrana gelen Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Hamiyet babasının vefat ettiği haberini sahnede aldığını anlattı.

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HABERİN ÖZETİ Şarkıcı Hamiyet babasının vefat haberini sahnede nasıl aldığını anlattı Şarkıcı Hamiyet, katıldığı Yasemin'in Penceresi programında babasının vefat haberini sahnede aldığını anlattı. Hamiyet, Yasemin Bozkurt'un sunduğu Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Babasının vefat haberini sahnedeyken aldığını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Haber geldiğinde bütün ekibinin sahne önüne geldiğini ve kendisini oradan götürmek istediklerini aktardı. 1976 Balıkesir doğumlu olan halk müziği sanatçısı Hamiyet; 'Bir Ateşe Attın Beni', 'Elimde Duran Fotoğrafın', 'Bırak Gitsin' ve 'Yalan Mı?' gibi şarkılarıyla tanınmaktadır.

ŞARKICI HAMİYET BABASININ VEFAT HABERİNİ SAHNEDE ALDI

Şarkıcı Hamiyet, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Hamiyet, babasının vefat haberini sahnedeyken aldığını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Hamiyet bir anda bütün ekibinin sahne önüne geldiğini ve kendisini oradan götürmek istediklerini anlattı.

ŞARKICI HAMİYET KİMDİR?

1976 Balıkesir doğumlu Hamiyet halk müziği sanatçısıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. Güçlü sesiyle fantezi müzik ve Türk halk müziği tarzındaki eserleri seslendirdi. "Bir Ateşe Attın Beni", "Elimde Duran Fotoğrafın", "Bırak Gitsin" ve "Yalan Mı?" gibi şarkılarıyla tanınır.