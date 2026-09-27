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Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:36

Şarkıcı Hamiyet babasının vefat haberini sahnede nasıl aldığını anlattı

TGRT Haber ekranında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programının bu haftaki konuğu şarkıcı Hamiyet oldu. Hamiyet programda babasının vefat haberini sahnede aldığını anlattı.

Avatar
Editor
 Dilek Ulusan
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:36

Elimde Duran Fotoğrafın, Bir Ateşe Attın Beni ve Sabret gibi şarkılarla tanınan Hamiyet Yasemin Bozkurt'un sunumuyla ekrana gelen Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Hamiyet babasının vefat ettiği haberini sahnede aldığını anlattı. 

HABERİN ÖZETİ

Şarkıcı Hamiyet babasının vefat haberini sahnede nasıl aldığını anlattı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Hamiyet, katıldığı Yasemin'in Penceresi programında babasının vefat haberini sahnede aldığını anlattı.
Hamiyet, Yasemin Bozkurt'un sunduğu Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu.
Babasının vefat haberini sahnedeyken aldığını anlatırken duygusal anlar yaşadı.
Haber geldiğinde bütün ekibinin sahne önüne geldiğini ve kendisini oradan götürmek istediklerini aktardı.
1976 Balıkesir doğumlu olan halk müziği sanatçısı Hamiyet; 'Bir Ateşe Attın Beni', 'Elimde Duran Fotoğrafın', 'Bırak Gitsin' ve 'Yalan Mı?' gibi şarkılarıyla tanınmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

ŞARKICI HAMİYET BABASININ VEFAT HABERİNİ SAHNEDE ALDI 

Şarkıcı Hamiyet, ekranlarında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına konuk oldu. Hamiyet, babasının vefat haberini sahnedeyken aldığını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Hamiyet bir anda bütün ekibinin sahne önüne geldiğini ve kendisini oradan götürmek istediklerini anlattı. 

Şarkıcı Hamiyet babasının vefat haberini sahnede nasıl aldığını anlattı

ŞARKICI HAMİYET KİMDİR?

1976 doğumlu Hamiyet halk müziği sanatçısıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. Güçlü sesiyle fantezi müzik ve Türk halk müziği tarzındaki eserleri seslendirdi. "Bir Ateşe Attın Beni", "Elimde Duran Fotoğrafın", "Bırak Gitsin" ve "Yalan Mı?" gibi şarkılarıyla tanınır.

Şarkıcı Hamiyet babasının vefat haberini sahnede nasıl aldığını anlattı
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ETİKETLER
#balıkesir
#yaseminin penceresi
#tgrt haber
#Hamiyet
#Bir Ateşe Attın Beni
#Magazin
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