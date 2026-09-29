Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ekonomi kurmayları ile bir araya geldi. Fon soruşturması üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozetlerini taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmayları ve ilgili kurum yöneticileriyle fon soruşturması kapsamındaki gelişmeleri ele aldıktan sonra AK Parti'ye katılan bazı belediye başkanlarına rozet taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle Beştepe'de bir araya geldi. Toplantıda, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Çiğli, Tekirdağ Çerkezköy, Balıkesir Marmara Adası, Antalya Elmalı, Erzurum Şenkaya, Türkoğlu, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Elazığ Palu belediye başkanlarına rozet taktı.

Burada Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

AK PARTİ'YE KATILAN YENİ İSİMLER

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer ve Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu'ya rozetlerini taktı.