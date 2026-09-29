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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozetlerini taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye katılan 9 belediye başkanının rozetini taktı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:10

Cumhurbaşkanı bugün ekonomi kurmayları ile bir araya geldi. Fon soruşturması üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkezi'ne geçti.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozetlerini taktı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmayları ve ilgili kurum yöneticileriyle fon soruşturması kapsamındaki gelişmeleri ele aldıktan sonra AK Parti'ye katılan bazı belediye başkanlarına rozet taktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle Beştepe'de bir araya geldi.
Toplantıda, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Çiğli, Tekirdağ Çerkezköy, Balıkesir Marmara Adası, Antalya Elmalı, Erzurum Şenkaya, Türkoğlu, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Elazığ Palu belediye başkanlarına rozet taktı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozetlerini taktı

 Burada Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

AK PARTİ'YE KATILAN YENİ İSİMLER

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer ve Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu'ya rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozetlerini taktı
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ETİKETLER
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#İzmir Çiğli
#Tekirdağ Çerkezköy
#Balıkesir Marmara Adası
#Politika
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