Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozetlerini taktı

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ekonomi kurmayları ile bir araya geldi. Fon soruşturması üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.
Burada Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer ve Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu'ya rozetlerini taktı.