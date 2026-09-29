Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda bugün ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir bir araya geleceğini duyurmuştu

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fon soruşturması toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili ekonomi kurmayları ve ilgili kurum yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. Toplantı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıya bazı bakanlar ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı. Toplantı 17.05'te sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Beştepe'de, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Bazı bakanların yanı sıra ilgili kurumların yöneticilerinin de katılacağı toplantıda, sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. Toplantı 17.05'te sona erdi.

Programa göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.