Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fon soruşturması toplantısı

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda bugün ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir bir araya geleceğini duyurmuştu
Beştepe'de, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ele alındı.
Bazı bakanların yanı sıra ilgili kurumların yöneticilerinin de katılacağı toplantıda, sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. Toplantı 17.05'te sona erdi.
Programa göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.