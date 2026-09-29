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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 17:15

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fon soruşturması toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı 17.05'te sona erdi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fon soruşturması toplantısı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 17:15

Cumhurbaşkanı , dün gerçekleştirilen 'nın ardından yaptığı açıklamada, fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda bugün kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir bir araya geleceğini duyurmuştu

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fon soruşturması toplantısı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili ekonomi kurmayları ve ilgili kurum yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.
Toplantı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.
Toplantıya bazı bakanlar ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.
Toplantı 17.05'te sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

'de, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Bazı bakanların yanı sıra ilgili kurumların yöneticilerinin de katılacağı toplantıda, sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. Toplantı 17.05'te sona erdi. 

Programa göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Genel Merkezi'ne geçerek, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. 

 

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#erdoğan
#AK Parti
#Ekonomi
#Kabine Toplantısı
#beştepe
#Ekonomi
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