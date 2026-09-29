Türk futbolu sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşadı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte toplam 6 kişinin gözaltına alınması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’ndan beklenen açıklama geldi.

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HABERİN ÖZETİ TFF’den MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama! Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı ve 6 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak hukukun üstünlüğüne ve yargı makamlarının bağımsızlığına olan inançlarının tam olduğunu belirten bir açıklama yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı ve 6 kişinin gözaltına alınması sonrası açıklama yayımladı. TFF Yönetim Kurulu'nun göreve geldiği andan itibaren sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları attığı belirtildi. TFF'nin süreçte sorumluluk bilinciyle hareket ettiği ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak hukukun üstünlüğüne inançlarının tam olduğu vurgulandı. Federasyon, yargı makamlarının bağımsızlığına olan inancının tam olduğunu belirtti. Adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancın tam olduğu ifade edildi.

Federasyondan yapılan bilgilendirmede, göreve geldikleri ilk günden itibaren delegelerin iradesi doğrultusunda hareket edildiği belirtilerek, kamu vicdanını rahatlatmak ve Türk futbolunda "temiz futbol, adil oyun" prensiplerini hakim kılmak adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

"YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEDE BAKANLIKLARLA OMUZ OMUZA ÇALIŞIYORUZ"

Son dönemde gündemi meşgul eden bahis ve yasa dışı bahis iddialarının üzerine kararlılıkla gidildiğine dikkat çekilen açıklamada; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile tam koordinasyon sağlandığı aktarıldı. İlgili devlet kurumlarıyla yürütülen ortak inceleme ve iş birliği süreçlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği kaydedildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURULARI VE ADLİ TIP’A PARMAK İZİ / DNA İNCELEME TALEBİ

Sürecin sadece idari takiple sınırlı kalmadığını belirten TFF Yönetimi, Nisan 2025’ten bu yana farklı tarihlerde adil yargılamanın sağlanması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na birden fazla suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada en dikkat çeken detaylardan biri ise federasyon bünyesindeki belgelerin teslim edilme şekli oldu. İnceleme için talep edilen evrakların kapalı zarf içinde; üzerlerinde parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer adli kriminal incelemelerin yapılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Adli Tıp Kurumu’na iletildiği vurgulandı.

"YALNIZCA YETKİLİ MAKAMLARIN AÇIKLAMALARI ESAS ALINMALI"

Gerekli tüm yasal adımları sorumluluk bilinciyle attıklarını belirten TFF, hukukun üstünlüğüne ve yargı organlarının bağımsızlığına olan inançlarının tam olduğunu yineledi. Federasyon yetkilileri, devam eden hassas soruşturma süreciyle ilgili olarak sporseverlerin ve kamuoyunun yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılacak açıklamaları dikkate alması gerektiğini hatırlattı.

TFF'NİN RİVA YERLEŞKESİNDE KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TFF’nin Riva’daki yerleşkesinde güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda, kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve "temiz futbol, adil oyun" anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Yönetimimiz, bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve iş birliği süreci halen devam etmektedir.

Bununla beraber Yönetimimiz, Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde, adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur.

TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir.

Netice itibarıyla TFF Yönetim Kurulu, göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır.

Kamuoyunun, devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemle rica ederiz."