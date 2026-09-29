Fon soruşturmasında yeni gelişme: Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı!

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturması kapsamında Melis Sandal Sütşurup ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
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