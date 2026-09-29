İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturması kapsamında Melis Sandal Sütşurup ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında yeni gelişme: Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı! Fon soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve tüm mal varlıklarına el konuldu. Melis Sandal'ın mal varlığına el konuldu. Cihan Sütşurup'un mal varlığına el konuldu. Melis Sandal hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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