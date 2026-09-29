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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:20

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı!

Fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konulurken, iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:20

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturması kapsamında Melis Sandal Sütşurup ve Cihan Sütşurup hakkında çıkarıldı. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı!

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturması kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve tüm mal varlıklarına el konuldu.
Melis Sandal'ın mal varlığına el konuldu.
Cihan Sütşurup'un mal varlığına el konuldu.
Melis Sandal hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıkarıldı!

Ayrıntılar geliyor...

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ETİKETLER
#Cihan Sütşurup
#Yakalama Kararı
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Terörizmin Finansmanı Ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu
#Melis Sandal Sütşurup
#Gündem
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