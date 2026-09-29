Mustafa Sandal, son günlerde eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup’un isimlerinin geçtiği fon soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaları reddeden Sandal, eşiyle karı koca olmak dışında maddi anlamda ortak işlerinin olmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı, kendisi hakkında yapılan haber ve yorumlarla ilgili avukatının hukuki takip başlattığını da açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ Mustafa Sandal'dan Dubai iddialarına cevap! "Karı koca ilişkimiz dışında ortak bir şeyimiz yok" Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ve kayınpederi Cihan Sütşurup'un adının geçtiği fon soruşturmasıyla ilişkilendirilmesine tepki göstererek hakkındaki iddiaları reddetti ve hukuki süreç başlattığını duyurdu. Sandal, eşi Melis Sütşurup ile evlilik bağı dışında maddi anlamda hiçbir ortak işlerinin olmadığını ve 32 yıldır müzikten başka bir işi veya geliri bulunmadığını belirtti. Fon soruşturması kapsamında Melis Sütşurup'un tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lirayı aşkın para çekip Dubai'ye gittiği öne sürülmüştü. Mustafa Sandal, Dubai'deki Golden Visa oturum izninin Melis Sütşurup'un oğlunun orada eğitim görmesi ve eşi olması sebebiyle olduğunu, kendisinin ise geçen yıl İngiltere'den Global Yetenek Vizesi aldığını açıkladı. Hakkındaki iftira ve hakaret içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak avukatının hukuki takip başlattığını bildirdi.

MUSTAFA SANDAL’DAN HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT

Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ve kayınpederi Cihan Sütşurup ile ilgili gündeme gelen iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sandal, Melis Sütşurup ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işlerinin olmadığını belirtti. 32 yıldır müzik sektöründe olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, müzikten başka herhangi bir işi, uğraşı ve geliri olmadığını ifade etti.

Sandal ayrıca Dubai’deki oturum izniyle ilgili iddialara da açıklık getirdi. Melis Sütşurup’un oğlunun Dubai’de eğitim gördüğünü belirten Sandal, eşi olması nedeniyle Dubai’de Golden Visa oturum iznine sahip olduğunu söyledi. Kendisi hakkında ise geçen yıl İngiltere’de Global Yetenek Vizesi aldığını hatırlattı. Sandal, şahsıyla ilgili iftira ve hakaret içeren haber ve yorumlarla ilgili avukatının gerekli hukuki takibi yaptığını açıkladı.

MUSTAFA SANDAL VE MELİS SÜTŞURUP HAKKINDA GÜNDEME GELEN İDDİALAR

Mustafa Sandal’ın açıklaması, eşi Melis Sütşurup ve kayınpederi Cihan Sütşurup’un isimlerinin geçtiği fon soruşturmasıyla ilgili iddiaların ardından geldi. Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup’un da listede yer aldığı belirtilirken, bazı haberlerde tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lirayı aşkın para çektiği ve ardından Dubai’ye gittiği öne sürüldü. Mustafa Sandal’ın da Dubai’den oturum izni talep ettiği iddia edildi.

MUSTAFA SANDAL’DAN HUKUKİ TAKİP AÇIKLAMASI

Mustafa Sandal, şahsıyla ilgili iftira ve hakaret içeren haber ve yorumlarla ilgili avukatının gerekli hukuki takibi yaptığını açıkladı. Eşi Melis Sütşurup ve kayınpederi Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesini haksız ve kötü niyetli olarak değerlendiren Sandal, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Mustafa Sandal’ın açıklamasının ardından gözler, fon soruşturmasıyla ilgili sürecin nasıl ilerleyeceğine çevrildi. Ünlü şarkıcının özellikle kendisiyle ilgili iddialara karşı hukuki takip başlattığını duyurması dikkat çekerken, soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler de merakla bekleniyor.