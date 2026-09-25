İstanbul Eyüpsultan'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında ana arterdeki doğalgaz borusu büyük bir gürültüyle hasar aldı. Patlama sesi vatandaşı panikletirken zamansız kesinti sebebiyle İSKİ'ye tepki yağdı.

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HABERİN ÖZETİ İSKİ çalışmasında doğal gaz borusu hattı zarar gördü: Patlama sesiyle korku dolu anlar yaşadılar İstanbul Eyüpsultan'da İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu hasar alarak patlama sesine neden oldu ve gaz kesintisi yaşandı. Eyüpsultan Bulvarı'nda İSKİ'nin alt yapı çalışması sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu hasar verdi. Olayın ardından büyük bir patlama sesi duyuldu ve etrafa gaz kokusu yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri gazı kesti ve polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar, çalışmaların kış yerine yaz döneminde yapılması gerektiğini belirterek İSKİ'ye tepki gösterdi. Esnaf, doğalgazın kesik olduğunu ve çalışmalar nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Eyüpsultan Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında İSKİ'nin devam eden alt yapı çalışması sırasında iş makinesi ana arterdeki doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir patlama sesinin ardından etrafa gaz kokusu yayıldı. Patlama sesi ve yoğun gaz kokusu nedeniyle panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri gazı kesti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler boruyu onarmak için çalışma başlatırken, vatandaşlar çalışmaların yaz döneminde yapılması gerektiğini belirterek İSKİ'ye tepki gösterdi.



"PATLAMA SESİ GELDİ DOĞAL GAZ KESİLDİ"



Esnaf Kaan Pala, "Şu anda doğalgaz yok. Ama 1-2 saate geleceği söylendi. Yüksek sesle bir patlama sesi duyduk. Ateş çıkmadı ama ses geldi. İnanılmaz derece ses yüksekti. Sonra polisler, itfaiye geldi. Sonra doğalgaz ekibi geldi. Şu anda doğalgazımız çalışmıyor. Çalışmadan kaynaklı kepçe arkadaşımız yanlışlıkla patlatmış. Ana artermiş. Tam önümüzde oldu. Korku dolu anlar yaşadık" dedi.

"ÇOK YOĞUN BİR KOKU VARDI"

Alperen Karahan isimli esnaf ise, "Saat 16.00'da ses ardından koku geldi. Çok yoğun bir koku vardı. Çalışma sırasında kepçe vurmuş. Doğalgaz borusunu patlattı. Tüm müşterilerimizi dışarı çıkardılar. Biz de mağduruz. Hala doğalgazımız yok. Herkes onu konuşuyor . İstanbul daha sakinken yazın yapılabilecek şeylerin kış zamanında, yoğun olduğu zamanda yapılması bizi mağdur etti. Trafik yoğunluğu yaşandı. Kavgalar oluyor. Bizim açımızdan da müşteriler daha az gelmeye başladı" diye konuştu.