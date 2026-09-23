İSKİ baraj doluluk oranları 23 Eylül 2026! Elmalı, Darlık, Ömerli, Alibey, Terkos barajları doluluk oranları ne kadar?

İstanbul'un su kaynağı barajlarındaki güncel tablo belli oldu. İSKİ tarafından 23 Eylül Çarşamba günü açıklanan verilere göre kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçüldü. Son dönemde etkili olan yağışların ardından Ömerli, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki seviyelerin ne yönde değiştiği İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. İşte barajlardaki güncel doluluk oranlarıyla ilgili son durum...

İSTANBUL GENELİ BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin açıkladığı en güncel verilere göre İstanbul'un tüm barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 37,01 olarak kayıtlara geçti. Kentin en büyük su kaynağı konumundaki barajlarda seviyeler birbirinden farklılık gösteriyor.

BARAJ BARAJ DOLULUK ORANLARI (23 EYLÜL 2026)

İşte İstanbul'u besleyen 10 barajın tek tek doluluk yüzdeleri:

Elmalı Barajı: yüzde 65,73 ile en yüksek doluluk oranına sahip baraj oldu

Darlık Barajı: yüzde 55,61

Ömerli Barajı: yüzde 50,24

Alibey Barajı: yüzde 34,09

Terkos Barajı: yüzde 32,96

Büyükçekmece Barajı: yüzde 26,87

Sazlıdere Barajı: yüzde 21,20

Istrancalar Barajı: yüzde 20,66

Kazandere Barajı: yüzde 12,35

Pabuçdere Barajı: yüzde 3,43 ile en düşük seviyede yer aldı

DEĞERLENDİRME: SEVİYELER ARASINDA BÜYÜK FARK VAR

Verilere bakıldığında İstanbul'un su kaynakları arasında ciddi bir dengesizlik dikkat çekiyor. Elmalı Barajı yüzde 65,73 ile şehrin en dolu barajı konumundayken, Pabuçdere Barajı yüzde 3,43 ile kritik seviyeye yakın seyrediyor. Ömerli ve Darlık barajları yüzde 50'nin üzerindeki oranlarıyla nispeten iyi durumda bulunurken; Sazlıdere, Istrancalar ve Kazandere barajlarında doluluk yüzde 20'nin altına kadar geriliyor.

İSKİ, baraj doluluk oranlarını düzenli olarak güncelliyor ve İstanbullular su seviyelerindeki değişimi yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışların baraj seviyelerine olası etkisi de gündemdeki yerini koruyor.