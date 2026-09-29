Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlandığını bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Fon piyasasında Devlet Denetleme Kurulu devrede: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar başladı Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ve denetim faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu incelemek üzere çalışmalara başladı. İnceleme ve denetim çalışmalarının amacı, gerekli idari ve hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesidir. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu.

DDK, İNCELEMESİ VE DENETİMİ BAŞLADI

Tanrıkulu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır."

TANRIKULU BORSA İSTANBUL'DAKİ GÖREVİNİ BIRAKTI

DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, inceleme sürecinin başlamasıyla eş zamanlı olarak Borsa İstanbul A.Ş. bünyesindeki görevlerini bıraktı.

Alınan bu kararın, başlatılan denetim sürecinin şeffaflığına gölge düşürmemek adına atıldığı bildirildi.

Tanrıkulu'nun Borsa İstanbul'dan ayrılma gerekçesi, "süreci tam bir tarafsızlık ve bağımsızlıkla yürütmek ve kamuoyunda herhangi bir farklı değerlendirmeye mahal vermemek" olarak aktarıldı.