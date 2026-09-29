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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 23:17

Fon piyasasında Devlet Denetleme Kurulu devrede: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar başladı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, fon soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini belirterek çalışmalara başlandığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Fon piyasasında Devlet Denetleme Kurulu devrede: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:47
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 23:17

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlandığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Fon piyasasında Devlet Denetleme Kurulu devrede: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar başladı

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ve denetim faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu incelemek üzere çalışmalara başladı.
İnceleme ve denetim çalışmalarının amacı, gerekli idari ve hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesidir.
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

DDK, İNCELEMESİ VE DENETİMİ BAŞLADI

Tanrıkulu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır."

Fon piyasasında Devlet Denetleme Kurulu devrede: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar başladı

TANRIKULU BORSA İSTANBUL'DAKİ GÖREVİNİ BIRAKTI

DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, inceleme sürecinin başlamasıyla eş zamanlı olarak A.Ş. bünyesindeki görevlerini bıraktı.

Alınan bu kararın, başlatılan denetim sürecinin şeffaflığına gölge düşürmemek adına atıldığı bildirildi.

Tanrıkulu'nun Borsa İstanbul'dan ayrılma gerekçesi, "süreci tam bir tarafsızlık ve bağımsızlıkla yürütmek ve kamuoyunda herhangi bir farklı değerlendirmeye mahal vermemek" olarak aktarıldı.

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#Borsa İstanbul
#Sermaye Piyasası
#Devlet Denetleme Kurulu
#Salih Tanrıkulu
#Gündem
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