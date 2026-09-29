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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 22:26

İletişim Başkanı Duran'dan fon soruşturması açıklaması: "Konumuna bakılmaksızın hesap verecekler"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarının ardından konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde milletin hakkına hukukuna zarar verenlerin hesap vereceğini söyledi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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İletişim Başkanı Duran'dan fon soruşturması açıklaması:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 22:26

İletişim Başkanı , sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon soruşturması konusundaki kararlılığına vurgu yaptı. Duran şunları söyledi:

HABERİN ÖZETİ

İletişim Başkanı Duran'dan fon soruşturması açıklaması: "Konumuna bakılmaksızın hesap verecekler"

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon soruşturması konusundaki kararlılığını vurgulayarak, millete zarar veren eylemlerin karşılıksız bırakılmayacağını ve sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin çerçevesi açıktır; millete zarar veren eylemler karşılıksız bırakılmayacak ve sorumlular hukuk önünde hesap verecektir.
İlgili kurumlar soruşturma ve tasfiye süreçlerini yürütürken, yatırımcı haklarının korunması ve sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi için de adımlar atmaktadır.
Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde olup finansal sisteme yönelik bir risk oluşturmadığı resmi açıklamalarla ortaya konulmuştur.
Finansal istikrarın korunması ile hukuki sürecin kararlılıkla yürütülmesi birbirinin alternatifi değildir.
Vatandaşların birikimlerinin ve meşru haklarının korunması sürecin temel önceliğidir.
Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında oluşturulmuştur.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

"Cumhurbaşkanımız Sayın ’ın fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin ortaya koyduğu çerçeve açıktır. Milletimizin hakkına ve hukukuna zarar veren, piyasaların sağlıklı işleyişini bozan eylemler karşılıksız bırakılmayacak; sorumluluğu bulunanlar konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap verecektir.

İlgili kurumlar bir taraftan soruşturma ve tasfiye süreçlerini yürütürken diğer taraftan yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli, şeffaf ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi için gerekli adımları atmaktadır. Esas olan hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır.

Yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde bulunduğu ve finansal sistemimizin geneline yönelik bir risk oluşturmadığı resmî açıklamalarla ortaya konulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu gerçeğin altını çizerken, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini açık biçimde ifade etmiştir.

Dolayısıyla finansal istikrarın korunması ile hukuki sürecin kararlılıkla yürütülmesi birbirinin alternatifi değil, aynı yaklaşımın iki temel unsurudur. İlgili kurumlar likidite ve bulaşma risklerine karşı gerekli tedbirleri uygularken, piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmalar da sürdürülmekte; ihtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemeler hazırlanmaktadır.

Vatandaşlarımızın birikimlerinin ve meşru haklarının korunması, yürütülen sürecin temel önceliğidir. Tasfiye ve ödeme işlemlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar bu anlayışla sürdürülmektedir.

Sürecin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakından takip edilmesi ve ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi, meselenin yalnızca mevcut mağduriyetlerle sınırlı ele alınmadığını göstermektedir. Vatandaşın hakkı korunurken, benzer sorunların tekrarını önleyecek düzenleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi de aynı kararlılıkla ele alınmaktadır.

Fon piyasalarında ortaya çıkan sorun karşısında devletimizin ilgili kurumları kendi görev ve yetkileri çerçevesinde eş zamanlı ve koordineli biçimde hareket etmektedir. , , ekonomi yönetimi, adli makamlar ve diğer ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar; yatırımcı haklarının korunmasından hukuka aykırı işlemlerin tespitine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu sürecin koordinasyonunu sağlayacaktır.

Bu çok yönlü çalışma, Sayın Cumhurbaşkanımızın meselenin üzerine kararlılıkla gidilmesi yönündeki yaklaşımıyla sürdürülmektedir. Tasfiye sürecinin sağlıklı biçimde tamamlanması, sorumlulukların ortaya çıkarılması ve finansal piyasaların güvenilir işleyişinin güçlendirilmesi devlet kurumlarının ortak hedefidir.

Sürecin siyasi polemiklere ve algı tartışmalarına çekilmesi, ne hukukun işleyişini ne de vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik kararlılığı gölgeleyebilir. Bu meselede belirleyici olan söylemler değil; hukuk, şeffaflık ve milletimizin hakkıdır."

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#Burhanettin Duran
#Recep Tayyip Erdoğan
#finansal istikrar komitesi
#sermaye piyasası kurulu
#Fon Koordinasyon Kurulu
#Gündem
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