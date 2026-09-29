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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 21:14
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:14

Okan Buruk'un cezası açıklandı! PFDK'den Galatasaray'a kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen cezayı açıkladı. Buruk, Trabzonspor-Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı aldı. Öte yandan Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Lesley Ugochukwu'ya da 2 maç men cezası verildi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Okan Buruk'un cezası açıklandı! PFDK'den Galatasaray'a kötü haber
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 21:14
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 21:14

Teknik Direktörü , 'in 6. haftasında oynanan -Galatasaray müsabakasında gördüğü kırmızı kartın ardından "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Profesyonel Disiplin Kuruluna () sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Okan Buruk'a verilen cezayı açıkladı.

Okan Buruk'un cezası açıklandı! PFDK'den Galatasaray'a kötü haber

OKAN BURUK'A 1 MAÇ MEN

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Trabzonspor-Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezası verdi.

Okan Buruk'un cezası açıklandı! PFDK'den Galatasaray'a kötü haber

Öte yandan Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu da Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin 86. dakikasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti. Ugochukwu, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldı.

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#galatasaray
#okan buruk
#trabzonspor
#Süper Lig
#Futbol
#pfdk
#Spor
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