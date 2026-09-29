Okan Buruk'un cezası açıklandı! PFDK'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray müsabakasında gördüğü kırmızı kartın ardından "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Okan Buruk'a verilen cezayı açıkladı.

OKAN BURUK'A 1 MAÇ MEN

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Trabzonspor-Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezası verdi.

Öte yandan Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu da Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin 86. dakikasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ye sevk edilmişti. Ugochukwu, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldı.