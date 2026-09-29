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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 18:28

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü açıklandı! İstanbul ekibinde Mustafa Dalcı dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Özhan Pulat'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen isim belli oldu. Eflatun-sarılılar, teknik direktör Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Eyüpspor'un yeni teknik direktörü açıklandı! İstanbul ekibinde Mustafa Dalcı dönemi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 18:28

'de milli ara sürerken ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 'ye 8-0'lık skorla kaybeden İstanbul ekibinde teknik direktör Özhan Pulat, müsabakanın ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, Pulat'ın karşılaşma sonrasında istifasını yönetim kuruluna verdiği belirtilerek "Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü açıklandı! İstanbul ekibinde Mustafa Dalcı dönemi

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLANDI

Süper Lig'e verilen milli arada Eyüpspor'da teknik direktör arayışları sürerken konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Eflatun-sarılılar, Özhan Pulat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü açıklandı! İstanbul ekibinde Mustafa Dalcı dönemi

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes'e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı'ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz" denildi.

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#fenerbahçe
#Eyüpspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#Mustafa Dalçı
#Özhan Pulat
#Spor
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