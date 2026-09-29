Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte listede yer alan isimler

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İstanbul
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurula doğru geri sayım sürüyor. Siyah-beyazlılarda olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 4 Ekim Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Beşiktaş'ta mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini belirledi. Adalı, seçimin camia için hayırlı olması temennisinde bulunarak, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.
Başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:
Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre
Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin