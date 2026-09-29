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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 18:19

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte listede yer alan isimler

Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Adalı, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte listede yer alan isimler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 18:19

'ta olağanüstü seçimli genel kurula doğru geri sayım sürüyor. Siyah-beyazlılarda olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 4 Ekim Pazar günü 'nda gerçekleştirilecek.

HABERİN ÖZETİ

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte listede yer alan isimler

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde mevcut başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e sundu.
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 4 Ekim Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
Mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini belirledi.
Adalı, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.
Başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu asil üyeleri arasında Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre yer alıyor.
Yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin'den oluşuyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Beşiktaş'ta mevcut başkan ve başkan adayı , yönetim kurulu aday listesini belirledi. Adalı, seçimin camia için hayırlı olması temennisinde bulunarak, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte listede yer alan isimler

Başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Futbol
#sinan erdem spor salonu
#Serdal Adalı
#Ahmet Ürkmezgil
#Divan Kurulu Başkanı
#Spor
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