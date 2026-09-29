Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurula doğru geri sayım sürüyor. Siyah-beyazlılarda olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 4 Ekim Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte listede yer alan isimler Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde mevcut başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e sundu. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 4 Ekim Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini belirledi. Adalı, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti. Başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu asil üyeleri arasında Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre yer alıyor. Yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin'den oluşuyor.

Beşiktaş'ta mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini belirledi. Adalı, seçimin camia için hayırlı olması temennisinde bulunarak, yönetim kurulu aday listesini Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.

Başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin