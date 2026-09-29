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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:20

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti! Sarı-lacivertlilerden taziye mesajı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski kalecilerinden Ali Şükrü Ersoy'dan acı haber geldi. Sarı-lacivertliler, Ali Şükrü Ersoy'un 95 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şükrü Ersoy'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti! Sarı-lacivertlilerden taziye mesajı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:20

ekiplerinden 'ye eski kalecisinden acı haber geldi. Sarı-lacivertlilerin ve 'ın eski kalecilerinden Ali Şükrü Ersoy'un 95 yaşında yaşama gözlerini yumduğu açıklandı.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti! Sarı-lacivertlilerden taziye mesajı

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski kalecisi Ali Şükrü Ersoy, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Ali Şükrü Ersoy, Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski kalecilerinden biridir.
95 yaşında vefat etmiştir.
Fenerbahçe kulübüne futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak hizmet vermiştir.
1107 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi'dir.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti! Sarı-lacivertlilerden taziye mesajı

Fenerbahçe'den yayımlanan taziye mesajında, "Kalemizi yıllarca başarıyla koruyan, Türk futbolunun unutulmaz file bekçileri arasında yer alan; kulübümüze futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak uzun yıllar hizmet eden 1107 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Ali Şükrü Ersoy'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.

Ersoy'un mücadelesiyle sarı-lacivertli kulübün tarihinde iz bıraktığı belirtilerek, "Futbolculuk kariyerinin ardından da farklı görevlerde kulübümüze hizmet etmeyi sürdüren Şükrü Ersoy'u her zaman saygı ve minnetle hatırlayacağız. Şükrü Ersoy'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ALİ ŞÜKRÜ ERSOY KİMDİR?

Altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen Şükrü Ersoy, 1949 sezonunun sonlarına doğru kaleyi Cihat Arman'dan devraldı. 1962 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyen Ersoy, Fenerbahçe ile 2 İstanbul Ligi ve 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti! Sarı-lacivertlilerden taziye mesajı

Şükrü Ersoy, A Milli Takım'ın tarihinde ilk kez katıldığı 1954 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı ekibin kalesini korudu. Ersoy, turnuvada Türkiye'nin ikinci Almanya maçında görev yaparken, kariyeri boyunca 8 kez A Milli Takım formasını giydi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti! Sarı-lacivertlilerden taziye mesajı

Fenerbahçe'deki kariyerinin ardından Avusturya'nın Austria Salzburg takımına transfer olan Ersoy, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe başladı. 1967-1968 sezonunda Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Ersoy, aralarında Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizlispor ve Altay'ın da bulunduğu birçok takımda görev yaptı.

Şükrü Ersoy, 1979-1980 sezonunda 9 maç Fenerbahçe teknik direktörü olarak görev yaptı. Ersoy ayrıca 1983-1984 ve 1994 yıllarında Fenerbahçe Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Türkiye Federasyonu'nda da bir dönem görev yapan Ersoy, 1107 sicil numaralı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesiydi.

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#fenerbahçe
#Türk Futbolu
#A Milli Takım
#Futbol
#trendyol süper lig
#Ali Şükrü Ersoy
#Spor
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