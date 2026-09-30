Süresiz nafaka iptal edildi: AYM kararı Resmi Gazete'de

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İstanbul
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ekim ayında hayata geçirileceğini duyurduğu nafaka düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, süresiz nafaka kararını iptal etti.
Antalya 12. Aile Mahkemesi baktığı bir boşanma davasında, Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen 175'inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "süresiz olarak" ibaresinin iptali için AYM'ye başvurmuştu.
Süresiz nafakanın Anayasa'nın 2, 5 ve 17'nci maddelerine aykırı olduğuna hükmeden AYM, oy çokluğuyla 'süresiz' ibaresinin kaldırılmasına karar verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararın gerekçesinde; mevcut düzenlemenin yoksulluk nafakasının süresi konusunda hakime takdir yetkisi tanımadığı, nafakanın somut olayın özellikleri ya da haklı sebepler dikkate alınarak belirli bir süreyle sınırlandırılmasına imkan vermediği ifade edildi.
Boşanan eşlerden birinin geçimini sağlayamayacak duruma düşmesini engellemek amacıyla nafaka öngörülmesinin meşru olduğunu belirten yüksek mahkeme, bununla birlikte yükümlülüğün herhangi bir ölçüt belirlenmeden kategorik biçimde süresiz tutulmasının nafaka ödeyecek tarafa ağır maddi külfet oluşturabileceği değerlendirmesini yaptı.
Bazı durumlarda nafaka süresinin sınırlandırılabilmesine, bazı özel durumlarda ise ömür boyu sürmesini sağlayacak koşulların kanunda açık ve öngörülebilir şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.
Süresiz nafakanın iptali nedeniyle oluşacak hukuki boşluğun kamu yararını ihlal edecek nitelikte olduğunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.