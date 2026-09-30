Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ekim ayında hayata geçirileceğini duyurduğu nafaka düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi, süresiz nafaka kararını iptal etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Süresiz nafaka iptal edildi: AYM kararı Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasına ilişkin 'süresiz olarak' ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak oy çokluğuyla iptal etti. Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine süresiz nafaka düzenlemesini inceleyen AYM, kuralın Anayasa'nın 2, 5 ve 17'nci maddelerine aykırı olduğuna hükmetti. Gerekçeli kararda, mevcut düzenlemenin hakime takdir yetkisi tanımadığı ve nafakanın belirli bir süreyle sınırlandırılmasına imkan vermediği belirtildi. Yüksek mahkeme, nafaka yükümlülüğünün kategorik biçimde süresiz tutulmasının ödeyecek tarafa ağır maddi külfet oluşturabileceğini ve koşulların kanunda öngörülebilir biçimde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Kararın, doğacak hukuki boşluğun kamu yararını ihlal etmemesi adına Resmi Gazete'de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

AYM: SÜRESİZ NAFAKA ANAYASAYA AYKIRI

Antalya 12. Aile Mahkemesi baktığı bir boşanma davasında, Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasını düzenleyen 175'inci maddenin birinci fıkrasında yer alan "süresiz olarak" ibaresinin iptali için AYM'ye başvurmuştu.

Süresiz nafakanın Anayasa'nın 2, 5 ve 17'nci maddelerine aykırı olduğuna hükmeden AYM, oy çokluğuyla 'süresiz' ibaresinin kaldırılmasına karar verdi.

GEREKÇELİ KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın gerekçesinde; mevcut düzenlemenin yoksulluk nafakasının süresi konusunda hakime takdir yetkisi tanımadığı, nafakanın somut olayın özellikleri ya da haklı sebepler dikkate alınarak belirli bir süreyle sınırlandırılmasına imkan vermediği ifade edildi.

Boşanan eşlerden birinin geçimini sağlayamayacak duruma düşmesini engellemek amacıyla nafaka öngörülmesinin meşru olduğunu belirten yüksek mahkeme, bununla birlikte yükümlülüğün herhangi bir ölçüt belirlenmeden kategorik biçimde süresiz tutulmasının nafaka ödeyecek tarafa ağır maddi külfet oluşturabileceği değerlendirmesini yaptı.

Bazı durumlarda nafaka süresinin sınırlandırılabilmesine, bazı özel durumlarda ise ömür boyu sürmesini sağlayacak koşulların kanunda açık ve öngörülebilir şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Süresiz nafakanın iptali nedeniyle oluşacak hukuki boşluğun kamu yararını ihlal edecek nitelikte olduğunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.