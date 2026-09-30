İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adı geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, yolsuzluk iddiaları sonrası AK Parti'deki görevlerinden affını istemişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Fatma Betül Sayan Kaya'nın MYK ve MKYK üyeliklerinin sonlandırıldığını açıklamıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında çarpıcı iddia: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti Yolsuzluk iddiaları sonrası AK Parti'deki görevlerinden ayrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması talep edilirken, boşalan Sosyal Politikalar Başkanlığı koltuğuna yapılacak atama süreci gündeme geldi. Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturmasında adının geçmesi ve yolsuzluk iddiaları sonrasında görevlerinden affını istemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla MYK ve MKYK üyelikleri sonlandırılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderilmiştir. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisse işlemlerinden elde ettiği 2,2 milyar TL’yi devlete iade ettiği öne sürülmüştür. Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası boşalan Sosyal Politikalar Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK üyeleri arasından veya MYK içinde kaydırma yaparak bir atama yapması beklenmektedir.

MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderildiği bildirildi.

2,2 MİLYAR TL'Yİ HAZİNEYE İADE ETTİ

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisse işlemlerinden elde ettiği 2,2 milyar TL’yi devlete iade ettiği iddia edildi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, dün Meclis'te yaptığı basın toplantısında “Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lira ödemiş, oysa ödemesi gereken neydi? Haksız ediniminin iki katıydı değil mi? Yani 4,4 milyar TL ödemesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

KOLTUĞUNA KİM GEÇECEK?

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından Sosyal Politikalar Başkanlığı koltuğuna kimin getirileceği merak konusu oldu. Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı atamaya çevrildi.

AK Parti tüzüğüne göre, Genel Başkan ile TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilleri dışındaki MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından belirleniyor. Bu kapsamda Erdoğan’ın parti MKYK’sından bir atama yapması bekleniyor.

Mevcut MKYK’da 12 kadın üye bulunurken, bunlardan 5’i daha önceki MYK dönemlerinde görev aldı veya hâlihazırda aktif MYK’da görev yapıyor.

KAYDIRMA YAPILABİLİR

AK Parti’nin yedek MKYK listesinde de 11 kadın üye bulunuyor. Kaya’nın istifası sonrasında yapılacak süreç kapsamında yedek MKYK’dan bir ismin asıl MKYK’ya geçmesi beklenirken, Sosyal Politikalar Başkanlığı için yapılacak atamanın da bu isimler arasından gerçekleştirilmesi ihtimaller arasında.

Erdoğan’ın mevcut MYK içinden bir ismi bu birime atayarak, oradan boşalacak koltuğa ise MKYK’dan bir ismi atayarak kaydırma yapabileceği de konuşuluyor.