Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 05:26
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 05:36

Fon soruşturmasında çarpıcı iddia: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adı geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkındaki iddiaların ardından partideki tüm görevlerinden ayrıldı. Başsavcılık tarafından mal varlığının dondurulması talep edilen Kaya'nın 2,2 milyar lirayı hazineye iade ettiği öne sürüldü. Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya'dan boşalan Sosyal Politikalar Başkanlığı koltuğuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK üyeleri arasından atama yapacağı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fon soruşturmasında çarpıcı iddia: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 05:26
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 05:36

tarafından yürütülen fon soruşturmasında adı geçen Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, yolsuzluk iddiaları sonrası AK Parti'deki görevlerinden affını istemişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Fatma Betül Sayan Kaya'nın MYK ve MKYK üyeliklerinin sonlandırıldığını açıklamıştı.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında çarpıcı iddia: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Yolsuzluk iddiaları sonrası AK Parti'deki görevlerinden ayrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması talep edilirken, boşalan Sosyal Politikalar Başkanlığı koltuğuna yapılacak atama süreci gündeme geldi.
Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturmasında adının geçmesi ve yolsuzluk iddiaları sonrasında görevlerinden affını istemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla MYK ve MKYK üyelikleri sonlandırılmıştır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderilmiştir.
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisse işlemlerinden elde ettiği 2,2 milyar TL’yi devlete iade ettiği öne sürülmüştür.
Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası boşalan Sosyal Politikalar Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK üyeleri arasından veya MYK içinde kaydırma yaparak bir atama yapması beklenmektedir.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturmasında çarpıcı iddia: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti

MAL VARLIKLARININ DONDURULMASI İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderildiği bildirildi.

Fon soruşturmasında çarpıcı iddia: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti

2,2 MİLYAR TL'Yİ HAZİNEYE İADE ETTİ

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisse işlemlerinden elde ettiği 2,2 milyar TL’yi devlete iade ettiği iddia edildi.

Fon soruşturmasında çarpıcı iddia: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti

YENİ Parti Grup Başkanvekili , dün Meclis'te yaptığı basın toplantısında “Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lira ödemiş, oysa ödemesi gereken neydi? Haksız ediniminin iki katıydı değil mi? Yani 4,4 milyar TL ödemesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

KOLTUĞUNA KİM GEÇECEK?

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından Sosyal Politikalar Başkanlığı koltuğuna kimin getirileceği merak konusu oldu. Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı atamaya çevrildi.

AK Parti tüzüğüne göre, Genel Başkan ile TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilleri dışındaki MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından belirleniyor. Bu kapsamda Erdoğan’ın parti MKYK’sından bir atama yapması bekleniyor.

Mevcut MKYK’da 12 kadın üye bulunurken, bunlardan 5’i daha önceki MYK dönemlerinde görev aldı veya hâlihazırda aktif MYK’da görev yapıyor.

Fon soruşturmasında çarpıcı iddia: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti

KAYDIRMA YAPILABİLİR

AK Parti’nin yedek MKYK listesinde de 11 kadın üye bulunuyor. Kaya’nın istifası sonrasında yapılacak süreç kapsamında yedek MKYK’dan bir ismin asıl MKYK’ya geçmesi beklenirken, Sosyal Politikalar Başkanlığı için yapılacak atamanın da bu isimler arasından gerçekleştirilmesi ihtimaller arasında.

Erdoğan’ın mevcut MYK içinden bir ismi bu birime atayarak, oradan boşalacak koltuğa ise MKYK’dan bir ismi atayarak kaydırma yapabileceği de konuşuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlığının dondurulması talep edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti toplantısında sert mesajlar: Tasfiye edilen fonlar için tam yetkili kurul oluşturuldu
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#AK Parti
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Gökhan Günaydın
#Fatma Betül Sayan Kaya
#Özata Denizcilik
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.