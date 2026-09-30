Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada

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İstanbul
Milli Güvenlik Kurulu yaklaşık 2 ay aradan sonra Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleştirilecek toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.
Kritik toplantının ana gündem maddesi, Terörsüz Türkiye olacak. Süreç kapsamında çıkarılan çerçeve yasanın uygulanması ve silah bırakma süreci ele alınacak. Toplantıda sahadan gelen istihbari raporlar gözden geçirilecek.
PKK ve bağlı örgütsel yapıların silah bırakma sürecinin ve fiili varlığının sona ermesinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri. Teyit ve tespit aşamasının tamamlanmasıyla süreç yasası devreye girecek. Kanundan yararlanmak isteyenler, MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde ilgili kurumlara başvurabilecek.
Öte yandan MGK toplantısında bölgesel gelişmeler de masaya yatırılacak. Aylar süren çatışmaların ardından ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının etkileri ele alınacak.
Toplantıda gündeme gelmesi beklenen bir diğer başlık ise Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Yunanistan'ın adaları silahlandırması ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin askeri adımları masaya yatırılacak.
Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için atılacak adımlar, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Gazze'deki son durum da Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilecek.