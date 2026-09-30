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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 06:33
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 06:33

Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kritik toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 06:33
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 06:33

Milli Güvenlik Kurulu yaklaşık 2 ay aradan sonra 'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı liderliğinde bugün gerçekleştirilecek toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaklaşık 2 ay aradan sonra Beştepe'de toplanıyor.
Toplantının ana gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye' olacak, çerçeve yasanın uygulanması ve silah bırakma süreci ele alınacak.
PKK ve bağlı yapıların silah bırakma ve fiili varlığının sona ermesi güvenlik kurumlarınca tespit edildikten sonra süreç yasası devreye girecek ve kanundan yararlanmak isteyenler MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde başvurabilecek.
ABD ile İran arasındaki müzakere süreci ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının etkileri değerlendirilecek.
Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Yunanistan'ın adaları silahlandırması ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin askeri adımları masaya yatırılacak.
Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları ve Gazze'deki son durum görüşülecek.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

MGK'DA ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE 

Kritik toplantının ana gündem maddesi, Terörsüz Türkiye olacak. Süreç kapsamında çıkarılan çerçeve yasanın uygulanması ve silah bırakma süreci  ele alınacak. Toplantıda sahadan gelen istihbari raporlar gözden geçirilecek.

Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada

PKK ve bağlı örgütsel yapıların silah bırakma sürecinin ve fiili varlığının sona ermesinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi sürecinin en önemli aşamalarından biri. Teyit ve tespit aşamasının tamamlanmasıyla süreç yasası devreye girecek. Kanundan yararlanmak isteyenler, MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde ilgili kurumlara başvurabilecek.

Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada

ABD-İRAN GERİLİMİNDE SON DURUM

Öte yandan MGK toplantısında bölgesel gelişmeler de masaya yatırılacak. Aylar süren çatışmaların ardından ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının etkileri ele alınacak.

BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Toplantıda gündeme gelmesi beklenen bir diğer başlık ise Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Yunanistan'ın adaları silahlandırması ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin askeri adımları masaya yatırılacak.

Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için atılacak adımlar, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Gazze'deki son durum da 'nda değerlendirilecek.

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#beştepe
#milli güvenlik kurulu
#Terörsüz Türkiye
#Abd-İran
#Gündem
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