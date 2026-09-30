Milli Güvenlik Kurulu yaklaşık 2 ay aradan sonra Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleştirilecek toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

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HABERİN ÖZETİ Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaklaşık 2 ay aradan sonra Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye' olacak, çerçeve yasanın uygulanması ve silah bırakma süreci ele alınacak. PKK ve bağlı yapıların silah bırakma ve fiili varlığının sona ermesi güvenlik kurumlarınca tespit edildikten sonra süreç yasası devreye girecek ve kanundan yararlanmak isteyenler MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde başvurabilecek. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının etkileri değerlendirilecek. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Yunanistan'ın adaları silahlandırması ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin askeri adımları masaya yatırılacak. Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları ve Gazze'deki son durum görüşülecek.

MGK'DA ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kritik toplantının ana gündem maddesi, Terörsüz Türkiye olacak. Süreç kapsamında çıkarılan çerçeve yasanın uygulanması ve silah bırakma süreci ele alınacak. Toplantıda sahadan gelen istihbari raporlar gözden geçirilecek.

PKK ve bağlı örgütsel yapıların silah bırakma sürecinin ve fiili varlığının sona ermesinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesi Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri. Teyit ve tespit aşamasının tamamlanmasıyla süreç yasası devreye girecek. Kanundan yararlanmak isteyenler, MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde ilgili kurumlara başvurabilecek.

ABD-İRAN GERİLİMİNDE SON DURUM

Öte yandan MGK toplantısında bölgesel gelişmeler de masaya yatırılacak. Aylar süren çatışmaların ardından ABD ile İran arasında devam eden müzakere süreci ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının etkileri ele alınacak.

BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Toplantıda gündeme gelmesi beklenen bir diğer başlık ise Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Yunanistan'ın adaları silahlandırması ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin askeri adımları masaya yatırılacak.

Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için atılacak adımlar, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Gazze'deki son durum da Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilecek.