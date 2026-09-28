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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:15

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den toplantı sonrası açıklama: "Terörsüz Türkiye sürecinde adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecinde milletin huzuru ve birliğini güçlendirecek adımların kurumlar arası tam eşgüdümle atılmaya devam edeceğini vurguladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den toplantı sonrası açıklama:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:15

İçişleri Bakanı , " sürecinde milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek adımları kurumlarımızla tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

MİLLİ DAYANIŞMA VE BÜTÜNLEŞME KURULU İKİNCİ KEZ TOPLANDI

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı paylaşımda, Terörsüz Türkiye'yi güçlü bir devlet iradesiyle inşa ettiklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den toplantı sonrası açıklama: "Terörsüz Türkiye sürecinde adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın başkanlığında gerçekleştirdiklerini anımsatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, yürütülen çalışmaları, önümüzdeki dönemde atılacak adımları ve kurumlarımız arasındaki eşgüdümü değerlendirdik. Alt komisyonların görev ve yetki alanlarını karara bağladık. Muhterem Cumhurbaşkanımız 'ın 'bir devlet projesi' olarak ifade ettiği Terörsüz Türkiye sürecinde, milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek adımları kurumlarımızla tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tarihi sürecin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#mustafa çiftçi
#Cevdet Yılmaz
#Terörsüz Türkiye
#Milli Dayanışma Ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu
#Politika
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