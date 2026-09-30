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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 08:20
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:02

Bakan Çiftçi duyurdu: Artvin'de 30 yıllık cinayet aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, JASAT’ın yıllardır haber alınamayan Nigar Bilgin’in cinayetini aydınlattığını açıkladı. 30 yıldır kayıp olan Nigar Bilgin'in eşi Z.B. tarafından öldürüldüğünü açıklayan Bakan Çiftçi, "Yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada yaşayan katil zanlısı eş tutuklandı" dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 08:20
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:02

Faili meçhul bir cinayet dosyası daha aydınlatıldı. 30 yıllık cinayette sır perdesi aralandı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Çiftçi duyurdu: Artvin'de 30 yıllık cinayet aydınlatıldı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Artvin’in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kayıp olan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği belirlenerek, 20 yıldır bir mağarada saklanan eşi Z.B. yakalanıp tutuklandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nigar Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan tahkikatta yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğunun belirlendiğini ve cinayetin JASAT ekiplerince aydınlatıldığını açıkladı.
Katil zanlısı eş Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığı tespit edildi.
Zanlının kardeşlerinin beyanları sonrası İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Z.B. tutuklandı.
Yer gösterme işleminde Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.
Zanlının kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Artvin’in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin’in cinayete kurban gittiğini açıkladı.

30 YILDIR KAYIP KADIN CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Cinayetin JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldığını belirten Bakan Çiftçi, "Nigar Bilgin’in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahallî tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmî bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi. Görüşmelerde ise resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi duyurdu: Artvin'de 30 yıllık cinayet aydınlatıldı

20 YILDIR MAĞARADA SAKLANMIŞ

Katil zanlısı Z.B.’nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığının tespit edildiğini açıklayan Bakan Çiftçi, şüphelinin yakalandığı operasyonun ayrıntıları paylaştı:

Bakan Çiftçi duyurdu: Artvin'de 30 yıllık cinayet aydınlatıldı

KATİL KOCA TUTUKLANDI

"Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından harekete geçen İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerimiz, Z.B.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. Katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı.

Bakan Çiftçi duyurdu: Artvin'de 30 yıllık cinayet aydınlatıldı

KARDEŞLERİNE DE CEZA

Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı. Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder. JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm jandarma personelimizi tebrik ediyorum."

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