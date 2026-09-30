Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 07:10
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 07:25

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması için net mesaj: Kime uzanırsa uzansın hesabı sorulmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin gündemine oturan fon soruşturmasındaki yolsuzluk iddialarının sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Yaşananların affedilecek bir iş olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Kime uzanırsa uzansın hesabının sorulması lazım" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması için net mesaj: Kime uzanırsa uzansın hesabı sorulmalı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 07:10
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 07:25

Başkanı , resmi temaslar kapsamında ziyaret ettiği 'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TRT Haber'e konuşan Kurtulmuş, fon soruşturması, ve çalışmalarıyla ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

HABERİN ÖZETİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması için net mesaj: Kime uzanırsa uzansın hesabı sorulmalı

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'deki temasları sırasında fon soruşturması, terörle mücadele ve yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz ile savunma sanayii, ticaret, yatırım, kültür ve turizm alanlarında iş birliği imkanlarının görüşüldüğünü ve iki meclis arasında mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.
Kurtulmuş, fon soruşturmalarıyla ilgili olarak, haksız kazanç elde edenlerin kim olursa olsun ortaya çıkarılması ve hesaplarının sorulması gerektiğini vurguladı.
Terörsüz Türkiye süreci için kurulacak İzleme Komisyonu'nun Meclis'te grubu olan tüm siyasi partilerin temsil edildiği, kapsayıcı bir şekilde en kısa sürede kurulması için gayret gösterileceğini ifade etti.
Yeni anayasa çalışmaları hakkında Kurtulmuş, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulmasının vaktinin geldiğini ve 28. Dönem TBMM'nin yeni anayasa yapma gücüne sahip olduğuna inandığını belirtti.
Kurtulmuş, sadece anayasanın değil, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve Meclis İçtüzüğü'nün de değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

Portekiz'deki temasları hakkında bilgiler paylaşan Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Portekiz arasında son dönemde olumlu gündemler geliştiğini dile getirdi. Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco'nun daha önce Türkiye'ye geldiğini anımsatan Kurtulmuş, kendisinin de iadeiziyaret için Portekiz'e geldiğini ve son derece verimli, yararlı görüşmeler yaptıklarını aktardı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması için net mesaj: Kime uzanırsa uzansın hesabı sorulmalı

Türkiye ile Portekiz arasında çok farklı alanlarda iş birliği imkanlarının mümkün olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı, "Savunma sanayii başta olmak üzere ticaret alanındaki yapılabilecek olanlar, yatırım imkanlarının arttırılması, karşılıklı olarak kültürel işbirliklerinin, turizm alanındaki işbirliklerinin arttırılması gibi birçok konuyu ele aldık. Ayrıca her iki ülkenin parlamentoları arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Gelişecek ilişkilerin ahdi zeminini oluşturacak bir hukuk çerçevesini ortaya koyduk." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması için net mesaj: Kime uzanırsa uzansın hesabı sorulmalı

"FON SORUŞTURMASI KİME UZANIRSA UZANSIN HESABI SORULMALI"

Fon soruşturmaları ile ilgili Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Öncelikle Meclis'te bir araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin bu konuda bir kararlılık ortaya koymaları ve kabul etmeleri lazım ama ondan evvel, gerçekten bu oldukça vahim bir konudur. Hiçbir şekilde tolere edilebilecek bir iş değildir. İnsanların, gariban insanların 3-5 kuruş helal paralarıyla biriktirdikleri, '3-5 kuruş kar elde edelim' diye borsaya koydukları paralar üzerinden birileri eğer haksız kazanç elde ettiyse, birtakım içeriden aldıkları bilgilerle haksız sonuçlar elde ettilerse ve büyük paralar kazandılarsa kim olursa olsun, nereye uzanırsa uzansın, bunların mutlaka ortaya çıkarılması ve bunların hesabının sorulması lazım. Türkiye'de son zamanlarda görülmüş en önemli skandallardan, en önemli krizlerden birisidir."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması için net mesaj: Kime uzanırsa uzansın hesabı sorulmalı

"AFFEDİLECEK BİR İŞ DEĞİL"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu durumun "ekonomik güven" üzerindeki etkisine de değinerek "Böyle krize dayanıksız birtakım fon yapılanmaları, ekonomik sistemdeki bazı açıklar gibi konular gündeme gelirse, bu, yerli ve yabancı yatırımcının Türkiye ekonomisine olan güvenini sarsar ve bundan çok çok daha büyük zararlar elde ederiz. Onun için diyoruz ki Cumhurbaşkanımızın tavrı doğrudur ve sonuna kadar gidilmelidir. Biz de sonuna kadar bu tavrı destekliyoruz. Bu affedilecek, ihmal edilecek, küçük görülecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesabının sorulması lazım." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fon soruşturmasında çarpıcı iddia: Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar lirayı iade etti

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: UMARIM EN KISA SÜREDE KURULUR

Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonunun kuruluş takvimine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Düzenlemeye 467 milletvekilinin "kabul oyu" vermesinin önemine işaret eden Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde "herhangi bir yabancı üçüncü göze ihtiyaç olmadığını" vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması için net mesaj: Kime uzanırsa uzansın hesabı sorulmalı

Kurtulmuş, "Bu gelişmeleri Meclis adına, yani demokrasi adına izleyecek olan bir Meclis İzleme Kurulu, Komisyonu da zaten yasa gereği kurulmak durumundadır. Bunu da yine müzakere ederek, diğer partilerle de istişare ederek bir noktaya getireceğiz ve Meclis'te grubu olan bütün siyasi partilerin bir şekilde işin içerisinde olduğu, temsil edildiği bir İzleme Komisyonunu kurmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurulacak İzleme Komisyonu'nun süreci takip edeceğini ve yürütme ile yasama arasındaki koordinasyonun sağlanmasına gayret edeceğini belirten Kurtulmuş, "Eğer gerekiyorsa bundan sonraki süreçlerle ilgili yeni yasa hazırlıkları yapılabilmesi için fikirleri oluşturacak, teklifleri ortaya koyacak. Bu izleme fonksiyonunu Meclis adına gerçekleştirecek olan komisyonu da umarım ki en kısa süre içerisinde, en kapsayıcı şekilde kurmak mümkün olur." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor: Terörsüz Türkiye süreci masada

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "yeni anayasa" çalışmalarına ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulmasının vaktinin gelip geçtiğini söyledi. Kurtulmuş, "TBMM, özellikle 28. Dönem TBMM, bizim parlamento tarihimiz bakımından temsil gücü en yüksek parlamentolardan birisidir. Bu kadar yüksek bir demokratik temsile sahip olan parlamentomuzun da tabii ki Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi olan yeni anayasa yapma becerisine, kabiliyetine ve gücüne sahip olduğuna inanıyorum. Böyle bir ortam mevcuttur ve partilerimizin bunu değerlendirerek, kendi görüşlerini ortaya koyarak bu süreci değerlendirmesi lazım." dedi.

Kurtulmuş, sadece Anayasa'nın değil, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve Meclis İçtüzüğü'nün değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması için net mesaj: Kime uzanırsa uzansın hesabı sorulmalı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi bir fonksiyonu üstlendiğini kaydeden Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anayasa yapmaktan daha zor bir meseledir. Yani Türkiye Cumhuriyet'imizin 50 yılını işgal etmiş olan terör meselesini bir şekilde ortadan kaldırabilecek siyasi iradeyi Meclis ortaya koymuştur. Burada da ben siyasi iradeyi ortaya koyacağını düşünüyorum. Bu, herhangi bir partinin, herhangi bir siyasetçinin tek başına meselesi değildir. Türkiye toplumunun, Türkiye siyasetinin de müşterek meselesidir. Bunu çözmemiz lazım. Tam da zamanı bu zamandır. Bunu tehir etmenin, başka bir bahara bırakmanın hiçbir anlamı yoktur. Türkiye, Anayasa'yı da Meclis İçtüzüğü'nü de Siyasi Partiler Yasası'nı da Seçim Yasası'nı da yenileyebilecek güce, kuvvete, kudrete sahiptir."

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#TBMM
#Portekiz
#numan kurtulmuş
#yeni anayasa
#Terörsüz Türkiye
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.