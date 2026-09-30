TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslar kapsamında ziyaret ettiği Portekiz'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TRT Haber'e konuşan Kurtulmuş, fon soruşturması, Terörsüz Türkiye ve yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması için net mesaj: Kime uzanırsa uzansın hesabı sorulmalı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'deki temasları sırasında fon soruşturması, terörle mücadele ve yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz ile savunma sanayii, ticaret, yatırım, kültür ve turizm alanlarında iş birliği imkanlarının görüşüldüğünü ve iki meclis arasında mutabakat zaptı imzalandığını belirtti. Kurtulmuş, fon soruşturmalarıyla ilgili olarak, haksız kazanç elde edenlerin kim olursa olsun ortaya çıkarılması ve hesaplarının sorulması gerektiğini vurguladı. Terörsüz Türkiye süreci için kurulacak İzleme Komisyonu'nun Meclis'te grubu olan tüm siyasi partilerin temsil edildiği, kapsayıcı bir şekilde en kısa sürede kurulması için gayret gösterileceğini ifade etti. Yeni anayasa çalışmaları hakkında Kurtulmuş, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulmasının vaktinin geldiğini ve 28. Dönem TBMM'nin yeni anayasa yapma gücüne sahip olduğuna inandığını belirtti. Kurtulmuş, sadece anayasanın değil, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve Meclis İçtüzüğü'nün de değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Portekiz'deki temasları hakkında bilgiler paylaşan Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Portekiz arasında son dönemde olumlu gündemler geliştiğini dile getirdi. Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco'nun daha önce Türkiye'ye geldiğini anımsatan Kurtulmuş, kendisinin de iadeiziyaret için Portekiz'e geldiğini ve son derece verimli, yararlı görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Türkiye ile Portekiz arasında çok farklı alanlarda iş birliği imkanlarının mümkün olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı, "Savunma sanayii başta olmak üzere ticaret alanındaki yapılabilecek olanlar, yatırım imkanlarının arttırılması, karşılıklı olarak kültürel işbirliklerinin, turizm alanındaki işbirliklerinin arttırılması gibi birçok konuyu ele aldık. Ayrıca her iki ülkenin parlamentoları arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Gelişecek ilişkilerin ahdi zeminini oluşturacak bir hukuk çerçevesini ortaya koyduk." diye konuştu.

"FON SORUŞTURMASI KİME UZANIRSA UZANSIN HESABI SORULMALI"

Fon soruşturmaları ile ilgili Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Öncelikle Meclis'te bir araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin bu konuda bir kararlılık ortaya koymaları ve kabul etmeleri lazım ama ondan evvel, gerçekten bu oldukça vahim bir konudur. Hiçbir şekilde tolere edilebilecek bir iş değildir. İnsanların, gariban insanların 3-5 kuruş helal paralarıyla biriktirdikleri, '3-5 kuruş kar elde edelim' diye borsaya koydukları paralar üzerinden birileri eğer haksız kazanç elde ettiyse, birtakım içeriden aldıkları bilgilerle haksız sonuçlar elde ettilerse ve büyük paralar kazandılarsa kim olursa olsun, nereye uzanırsa uzansın, bunların mutlaka ortaya çıkarılması ve bunların hesabının sorulması lazım. Türkiye'de son zamanlarda görülmüş en önemli skandallardan, en önemli krizlerden birisidir."

"AFFEDİLECEK BİR İŞ DEĞİL"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu durumun "ekonomik güven" üzerindeki etkisine de değinerek "Böyle krize dayanıksız birtakım fon yapılanmaları, ekonomik sistemdeki bazı açıklar gibi konular gündeme gelirse, bu, yerli ve yabancı yatırımcının Türkiye ekonomisine olan güvenini sarsar ve bundan çok çok daha büyük zararlar elde ederiz. Onun için diyoruz ki Cumhurbaşkanımızın tavrı doğrudur ve sonuna kadar gidilmelidir. Biz de sonuna kadar bu tavrı destekliyoruz. Bu affedilecek, ihmal edilecek, küçük görülecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesabının sorulması lazım." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: UMARIM EN KISA SÜREDE KURULUR

Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonunun kuruluş takvimine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Düzenlemeye 467 milletvekilinin "kabul oyu" vermesinin önemine işaret eden Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde "herhangi bir yabancı üçüncü göze ihtiyaç olmadığını" vurguladı.

Kurtulmuş, "Bu gelişmeleri Meclis adına, yani demokrasi adına izleyecek olan bir Meclis İzleme Kurulu, Komisyonu da zaten yasa gereği kurulmak durumundadır. Bunu da yine müzakere ederek, diğer partilerle de istişare ederek bir noktaya getireceğiz ve Meclis'te grubu olan bütün siyasi partilerin bir şekilde işin içerisinde olduğu, temsil edildiği bir İzleme Komisyonunu kurmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurulacak İzleme Komisyonu'nun süreci takip edeceğini ve yürütme ile yasama arasındaki koordinasyonun sağlanmasına gayret edeceğini belirten Kurtulmuş, "Eğer gerekiyorsa bundan sonraki süreçlerle ilgili yeni yasa hazırlıkları yapılabilmesi için fikirleri oluşturacak, teklifleri ortaya koyacak. Bu izleme fonksiyonunu Meclis adına gerçekleştirecek olan komisyonu da umarım ki en kısa süre içerisinde, en kapsayıcı şekilde kurmak mümkün olur." diye konuştu.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "yeni anayasa" çalışmalarına ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulmasının vaktinin gelip geçtiğini söyledi. Kurtulmuş, "TBMM, özellikle 28. Dönem TBMM, bizim parlamento tarihimiz bakımından temsil gücü en yüksek parlamentolardan birisidir. Bu kadar yüksek bir demokratik temsile sahip olan parlamentomuzun da tabii ki Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi olan yeni anayasa yapma becerisine, kabiliyetine ve gücüne sahip olduğuna inanıyorum. Böyle bir ortam mevcuttur ve partilerimizin bunu değerlendirerek, kendi görüşlerini ortaya koyarak bu süreci değerlendirmesi lazım." dedi.

Kurtulmuş, sadece Anayasa'nın değil, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve Meclis İçtüzüğü'nün değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun tarihi bir fonksiyonu üstlendiğini kaydeden Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anayasa yapmaktan daha zor bir meseledir. Yani Türkiye Cumhuriyet'imizin 50 yılını işgal etmiş olan terör meselesini bir şekilde ortadan kaldırabilecek siyasi iradeyi Meclis ortaya koymuştur. Burada da ben siyasi iradeyi ortaya koyacağını düşünüyorum. Bu, herhangi bir partinin, herhangi bir siyasetçinin tek başına meselesi değildir. Türkiye toplumunun, Türkiye siyasetinin de müşterek meselesidir. Bunu çözmemiz lazım. Tam da zamanı bu zamandır. Bunu tehir etmenin, başka bir bahara bırakmanın hiçbir anlamı yoktur. Türkiye, Anayasa'yı da Meclis İçtüzüğü'nü de Siyasi Partiler Yasası'nı da Seçim Yasası'nı da yenileyebilecek güce, kuvvete, kudrete sahiptir."