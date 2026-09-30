Ferhat Gündoğdu sonrası yeni MHK başkanı için favori isim belli oldu!

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İstanbul
Soruşturma sürecinin ardından Ferhat Gündoğdu ve mevcut ekibinin görevde kalmasının imkânsız hale gelmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi hızlı bir formül üstünde uzlaştı.
Belirlenen plana göre MHK'nin başına geçici bir atama yapılacak. Bu kritik koltuk için düşünülen ilk isim ise kuruldaki görevini sürdüren MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor oldu.
İngiliz futbolunun tecrübeli ismi Anthony Taylor’ın bu hassas dönemde kurula liderlik etmesi planlanırken, yönetim sürecini kolaylaştırmak adına da özel bir yapılanmaya gidiliyor.
Taylor'ın görev süreci boyunca yalnız olmayacağı ve kendisine rehberlik edip operasyonel süreçleri yürütecek 3 kişilik özel bir destek heyetinin kurulacağı öğrenildi.