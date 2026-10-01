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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 14:10

Numan Kurtulmuş'tan Meclis açılışında önemli mesajlar: Tarihi kapı sonuna kadar açıldı

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında konuşuyor...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Numan Kurtulmuş'tan Meclis açılışında önemli mesajlar: Tarihi kapı sonuna kadar açıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 14:10

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

HABERİN ÖZETİ

Numan Kurtulmuş'tan Meclis açılışında önemli mesajlar: Tarihi kapı sonuna kadar açıldı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Kurtulmuş, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında konuşarak Terörsüz Türkiye süreci ve Meclis'te kabul edilen kanun hakkında açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışının Türkiye ve insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek Meclis'in ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Harbi kahramanlarını andı.
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sırasında her görüşten farklı kanaatin demokratik bir olgunlukla bir araya getirildiği ve komisyon raporunun ittifaka yakın bir mutabakatla kabul edildiği belirtildi.
10 Ağustos tarihinde Meclis'te milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin geliştirilmesine dair kanunun 467 gibi rekor bir oyla kabul edildiği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

"28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı Türkiye'miz için ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, bu duygularımla her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Üstlendiğimiz vazifeleri hakkıyla yerine getirmemizi, emeklerimizin, ülkemizin gelişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sözlerimin hemen başında Cumhuriyetimizin manisi, meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Harbimizin kahramanlarını ve kuruluşundan bugüne kadar parlamentomuzda görev yapmış olan tüm vekili saygıyla yad ediyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sırasında her görüşten farklı kanaati fevkalade demokratik bir olgunluk içinde bir araya getirdik. Komisyon raporunun ittifaka yakın bir mutabakatla kabulü. Önümüzde tarihi bir kapıyı araladı. Ardından 10 Ağustos tarihinde mecliste milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin geliştirilmesine dair kanunun 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesiyle de o kapı sonuna kadar açıldı. Hayırlı uğurlu olsun.

"TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYİ GÜÇLENDİRECEK İMKANLARI ARTIRACAĞIZ"

Aynı vatanın, aynı medeniyetin ve aynı değerlerin evlatları arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Bölgemizdeki her insanın kültürünü ve inancını yaşaması, müşterek aidiyetimizi zenginleştirecektir. Eşit muhabere gören, hakkından emin olan herkesin ülkesine olan güveni ve bağlılığı da artacaktır. Biz de devletimizin temel niteliklerini koruyarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek imkanları artıracağız. Önümüzdeki merhale sözümüzle davranışlarımızın birbirini tamamlaması gereken bir süreçtir. Bundan sonra herkes ayrılıkçı söylemlerden de ayrımcı üsluplardan da titizlikle uzak durmalıdır.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Yasama organı olarak vazifemiz vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek, toplumsal yapımızı güçlendirmek ve sosyal refahı yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede hiç şüphesiz yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Yeni anayasa çağrımızı bir kere daha toplumu güçlendirme perspektifiyle ve öncelikle tekrarlıyorum. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Darbe döneminin izlerini taşıyan anayasal çerçeveyi milletin katılımı ile yenilemek mecburiyetindeyiz."

CANLI YAYIN 👇

https://www.youtube.com/watch?v=WX29nlgdqho

Son dakika haberinin detayları gelecek...

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