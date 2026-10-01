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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 14:09

Bakan Şimşek'ten 'fon' açıklaması: Ödeme için gerekli adımlar atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Kurumların koordinasyon halinde çalıştığını belirten Şimşek, mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki ve idari sürecin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak Türkiye ekonomisinin makroekonomik dayanıklılığına dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Şimşek'ten 'fon' açıklaması: Ödeme için gerekli adımlar atılıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 14:09

Hazine ve Maliye Bakanı , kamuoyunun gündemindeki sorunlu fonlara ilişkin sosyal medya hesabından () önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi ve sorumlulardan hesap sorulması için ilgili kurumların tam koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Şimşek'ten 'fon' açıklaması: Ödeme için gerekli adımlar atılıyor

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlara ilişkin açıklamalarda bulunarak yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi ve sorumlulardan hesap sorulması için çalıştıklarını, Türkiye ekonomisinin ise küresel zorluklara rağmen dayanıklı olduğunu belirtti.
İlgili kurumlar, sorunlu fonlara ilişkin yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi ve sorumlulardan hesap sorulması için tam koordinasyon içinde çalışıyor.
Adalet Bakanlığı, yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.
Yüksek emtia fiyatlarına rağmen enflasyondaki düşüş patikası sürüyor ve cari açık milli gelirin %2,6'sı ile sürdürülebilir seviyede.
Brüt dış finansman ihtiyacının GSYH'ye oranı %16'ya geriledi ve brüt dış borcun milli gelire oranı %32 ile tarihsel ortalamasının altında.
Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık %3, kamu borcunun GSYH'ye oranı ise %22 seviyesinde.
Alınan tedbirlerle sermaye piyasalarının daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşması hedefleniyor.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

"SORUMLULAR HESAP VERECEK, YATIRIMCILAR KORUNACAK"

Yatırımcıların haklarının korunması adına hukuki sürecin tarafından kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumlarımız, sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız, yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor."

"KÜRESEL SAVAŞ VE ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN EKONOMİ DAYANIKLI"

Küresel piyasalardaki baskılara ve bölgedeki savaş ortamına değinen Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin temel göstergeler açısından sağlam bir duruş sergilediğini vurguladı:

  • Enflasyon ve Cari Açık: Yüksek emtia fiyatlarına rağmen enflasyondaki düşüş patikası sürüyor. Büyüme oranı ticaret ortaklarının yaklaşık 2 katına ulaşırken, cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyede seyrediyor.
  • Dış Borç ve Finansman: Uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranı yüzde 16’ya geriledi. Brüt dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 32 ile tarihsel ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altında.
  • Bütçe ve Kamu Borcu: Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı düzeyinde. Kamu borcunun GSYH’ye oranı ise yüzde 22 seviyesiyle gelişmekte olan ülkelerin üçte birine denk geliyor.

"SERMAYE PİYASALARI DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞACAK"

Makroekonomik temellerin güçlendirildiğini belirten Şimşek, atılan adımların finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki olası olumsuz etkileri sınırlandırdığını belirterek; "Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır" mesajını verdi.

https://x.com/memetsimsek/status/2105608486419677623?s=20

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#mehmet şimşek
#Adalet Bakanlığı
#hazine ve maliye bakanlığı
#X
#Sorunlu Fonlar
#Ekonomi
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