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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:12

TBMM'de yeni yasama dönemi bugün başlıyor: İlk gündem fon soruşturması

TBMM'de 51 günlük tatilin ardından bugün yeni yasama dönemi için başlıyor. Yeni dönemde gündem ise bir hayli yoğun. Açılışın ardından en sıcak başlıklarından biri fon soruşturması olacak.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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TBMM'de yeni yasama dönemi bugün başlıyor: İlk gündem fon soruşturması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:12

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 51 günlük tatilin ardından bugün yeni yasama dönemi için kapılarını açıyor. Açılış konuşmasını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair kritik mesajlar vermesi bekleniyor. 

MECLİS'İN MESAİSİ YOĞUN

Yeni dönemde gündem ise bir hayli yoğun olacak. Terörsüz Türkiye'den fon soruşturmasına, yeni anayasadan süresiz nafakaya birçok kritik konuda vekiller yoğun mesai yapacak.

TBMM'de yeni yasama dönemi bugün başlıyor: İlk gündem fon soruşturması

ANA GÜNDEM FON SORUŞTURMASI OLACAK

Açılışın ardından en sıcak başlıklarından biri fon soruşturması olacak. Araştırma Komisyonu kurulması gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ise
Meclis'te bir izleme komisyonu kurulacak.

TBMM'de yeni yasama dönemi bugün başlıyor: İlk gündem fon soruşturması

SÜRESİZ NAFAKA İPTALİ

Anayasa Mahkemesinin süresiz nafakayı iptal etmesi sonrası Meclis yeni yasal düzenlemeye gidecek.

TBMM'de yeni yasama dönemi bugün başlıyor: İlk gündem fon soruşturması

13. YARGI PAKETİ

Ekim ayında Genel Kurul’a gelmesi beklenen 13. Yargı Paketinde reform önerileri de milletvekillerinin önüne gelecek. Sosyal medyadaki köklü değişiklikler de paket kapsamında görüşülecek.

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