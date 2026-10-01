TBMM'de yeni yasama dönemi bugün başlıyor: İlk gündem fon soruşturması

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 51 günlük tatilin ardından bugün yeni yasama dönemi için kapılarını açıyor. Açılış konuşmasını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair kritik mesajlar vermesi bekleniyor.
Yeni dönemde gündem ise bir hayli yoğun olacak. Terörsüz Türkiye'den fon soruşturmasına, yeni anayasadan süresiz nafakaya birçok kritik konuda vekiller yoğun mesai yapacak.
Açılışın ardından en sıcak başlıklarından biri fon soruşturması olacak. Araştırma Komisyonu kurulması gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ise
Meclis'te bir izleme komisyonu kurulacak.
Anayasa Mahkemesinin süresiz nafakayı iptal etmesi sonrası Meclis yeni yasal düzenlemeye gidecek.
Ekim ayında Genel Kurul’a gelmesi beklenen 13. Yargı Paketinde reform önerileri de milletvekillerinin önüne gelecek. Sosyal medyadaki köklü değişiklikler de paket kapsamında görüşülecek.