TBMM'de yeni yasama dönemi bugün başlıyor: İlk gündem fon soruşturması

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 51 günlük tatilin ardından bugün yeni yasama dönemi için kapılarını açıyor. Açılış konuşmasını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

MECLİS'İN MESAİSİ YOĞUN

Yeni dönemde gündem ise bir hayli yoğun olacak. Terörsüz Türkiye'den fon soruşturmasına, yeni anayasadan süresiz nafakaya birçok kritik konuda vekiller yoğun mesai yapacak.

ANA GÜNDEM FON SORUŞTURMASI OLACAK

Açılışın ardından en sıcak başlıklarından biri fon soruşturması olacak. Araştırma Komisyonu kurulması gündeme gelecek. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ise

Meclis'te bir izleme komisyonu kurulacak.

SÜRESİZ NAFAKA İPTALİ

Anayasa Mahkemesinin süresiz nafakayı iptal etmesi sonrası Meclis yeni yasal düzenlemeye gidecek.

13. YARGI PAKETİ

Ekim ayında Genel Kurul’a gelmesi beklenen 13. Yargı Paketinde reform önerileri de milletvekillerinin önüne gelecek. Sosyal medyadaki köklü değişiklikler de paket kapsamında görüşülecek.