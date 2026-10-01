Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde 3 belediyeye düzenlenen operasyonlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de gözaltına alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı ve evinde arama yapılıyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı. Vahap Seçer'in evinde arama yapılıyor.

3 BELEDİYE BAŞKANINA GÖZALTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yapılan operasyonlarda adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu toplam 59 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

330 MİLYON KAMU ZARARI

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.