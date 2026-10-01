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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 07:59
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 08:09

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

Mersin'de yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 3 belediyeye düzenlenen operasyonlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı 59 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 07:59
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 08:09

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde 3 belediyeye düzenlenen operasyonlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de gözaltına alındı. 

HABERİN ÖZETİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı ve evinde arama yapılıyor.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı.
Vahap Seçer'in evinde arama yapılıyor.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

3 BELEDİYE BAŞKANINA GÖZALTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yapılan operasyonlarda adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu toplam 59 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

330 MİLYON KAMU ZARARI

 Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

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