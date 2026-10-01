Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı.

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde 3 belediyeye düzenlenen operasyonlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de gözaltına alındı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yapılan operasyonlarda adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu toplam 59 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.