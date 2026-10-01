1 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın resmen çakıldı: İşte gram altının yeni fiyatı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Hafta başından bu yana ciddi değer kayıpları yaşayan gram altın 6.585 TL bandında alıcı buluyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Ekim 2026 altın fiyatları...