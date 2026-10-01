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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 05:52
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 06:25

FETÖ imamı Temel Alsancak'tan Avrupa’daki firari emniyetçilere tehdit: Seni bitiririm

ABD'ye kaçan FETÖ'nün sözde emniyet imamı Temel Alsancak'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden yıllar sonra bile Avrupa'daki firari emniyetçileri tehdit ederek örgütsel faaliyetlere zorladığı ortaya çıktı. Örgütten ayrılmak isteyen FETÖ'cü emniyet mensuplarına "Seni bitiririm hayat hakkı tanımam" diyerek tehditler savuran Alsancak'ın, bu kişileri para kazanmalarına izin vermemek ve sığınma almalarını engellemekle tehdit ettiği öğrenildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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FETÖ imamı Temel Alsancak'tan Avrupa’daki firari emniyetçilere tehdit: Seni bitiririm
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 05:52
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 06:25

'nün sözde emniyet mahrem imamı ve firari sanığı olarak kırmızı bültenle aranan Temel Alsancak'ın Avrupa'daki firari emniyetçilere yönelik tehditleri ifşa oldu. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcısı ve siyasi kaset kumpasları kurmakla da suçlanan Alsancak'ın, ABD'ye kaçtıktan sonra Avrupa'daki firari emniyetçileri "tehditle" emri altında tutmaya çalıştığı ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

FETÖ imamı Temel Alsancak'tan Avrupa’daki firari emniyetçilere tehdit: Seni bitiririm

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
Kırmızı bültenle aranan FETÖ'nün sözde emniyet mahrem imamı Temel Alsancak'ın, ABD'ye kaçtıktan sonra Avrupa'daki firari eski emniyetçileri tehditle örgüt bünyesinde tutmaya çalıştığı ifşa oldu.
Firari eski Emniyet Müdürü Ahmet Karaoğlu, Alsancak'ın 15 Temmuz sonrasında Avrupa'ya sığınan örgüt üyelerini tehdit ederek örgütsel faaliyetleri sürdürmeye zorladığını açıkladı.
Karaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Alsancak'ın emrindeki polislere 'Darbecilere direnmeyin' talimatı verdiğini doğruladı.
Alsancak'ın, Almanya'da iş birliğini reddeden bir mahrem yapı üyesini 'Seni bitiririm, sana hayat hakkı tanımam' diyerek tehdit ettiği aktarıldı.
Örgütten ayrılmak isteyen firari emniyetçilerin para kazanmalarını ve sığınma almalarını engellemekle tehdit edildiği ileri sürüldü.
ABD'nin Texas eyaletinde lüks bir villada yaşayan Alsancak'ın, kendi adamlarına çalışma ve oturum izni sağlamak için paravan şirketler açıp kapattığı ve köpeğinin kulübesine klima taktırması nedeniyle örgüt tabanında tepki çektiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.

AVRUPA'DAKİ FİRARİ EMNİYETÇİLERİ TEHDİT ETMİŞ

FETÖ imamı Alsancak'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden yıllar sonra bile ABD'den gelerek Avrupa ülkelerine sığınma başvurusunda bulunmuş örgüt üyelerini zorla toplamaya ve emri doğrultusunda örgütsel faaliyetlere devam etmeye zorladığı ifşa edildi.

Uluslararası casusluk eylemi kapsamına giren Büyükelçi Karlov cinayetinin planlayıcısı Alsancak’ın FETÖ'cü eski emniyetçileri "tehditle mahrem yapıda tutma" girişimleri, örgütün firari emniyet mensubu olan KHK'lı eski Emniyet Müdürü Ahmet Karaoğlu tarafından anlatıldı.

Firari FETÖ üyesi, örgütün darbe girişiminde aldığı aktif rolü delillendirdiği çevrim içi yayında, 15 Temmuz sonrası örgütün mahrem yapısının faaliyetlerine devam etme isteği, Alsancak'ın emri altındaki emniyet mensuplarına "darbecilere direnmemeleri" yönündeki talimatları ve FETÖ elebaşı 'in hain darbe girişiminden yıllar sonra bile Alsancak'ı aynı görevde tuttuğu konusunda itiraflarda bulundu.

FETÖ imamı Temel Alsancak'tan Avrupa’daki firari emniyetçilere tehdit: Seni bitiririm

AVRUPA'DA MAHREM YAPIYI TEKRAR CANLANDIRMAYA ÇALIŞTI

Avrupa’daki FETÖ üyesi mahrem emniyet imamlarının, Uluslararası Polis Birliğinin (IPA) Türkiye şubesi gibi hareket ederek, KHK ile uzaklaştırılan veya darbe girişimi sonrası Avrupa ülkelerinde sığınmacı olan FETÖ’cü eski polisleri toparlamaya çalıştığını söyleyen Karaoğlu, IPA’nın normalde her ülkede sadece resmi bir kuruluş aracılığıyla temsilcilik açabileceğini belirtti.

Firari eski emniyet mensubu, yaşadıklarını anlatırken Temel Alsancak’ın "2019’da bile hala mahrem görevinin devam ettiğini ve Gülen’in de bundan haberdar olduğunu" dile getirdi.

FETÖ imamı Temel Alsancak'tan Avrupa’daki firari emniyetçilere tehdit: Seni bitiririm

"SENİ BİTİRİRİM, HAYAT HAKKI TANIMAM"

FETÖ'cü eski emniyet mensubu, Temel Alsancak’ın zaman zaman ABD'den Avrupa’ya giderek eski emniyetçileri ziyaret ettiğini, Almanya’ya bir gelişinde oradaki bir mahrem yapı üyesinin iş birliğine devam etmek istememesi üzerine elini masaya vurarak, "Seni bitiririm, sana hayat hakkı tanımam." dediğini anlattı.

Çevrim içi yayında Alsancak ve ekibinin, Avrupa’da sığınma başvurusunda bulunan ve örgütten kopmak isteyen eski FETÖ’cü emniyet mensuplarını, "para kazanmalarına izin vermemek ve sığınma almalarını engellemekle tehdit ettiği" ileri sürüldü.

"DARBECİLERE DİRENMEYİN"

Karaoğlu, yayında, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine dahil olduğu, o dönem Türkiye'de bulunan ve emniyet mensupları arasındaki FETÖ'cülerin mahrem imamlığını yapan Alsancak'ın, mahkeme kayıtlarına da geçen "Darbecilere direnmeyin" şeklindeki talimatının gerçek olduğunu, kendisine de WhatsApp benzeri bir platformdan aynı emrin geldiğini itiraf etti.

FETÖ imamı Temel Alsancak'tan Avrupa’daki firari emniyetçilere tehdit: Seni bitiririm

Firari Karaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Komisyon kurduk, mahrem imamın yolsuzluk ve hukuksuzluklarıyla ilgili herkes ifade verdi ve ortaya bir lağım patladı. Komisyona müdahale edildi, anlatılamayacak kadar iğrenç konuların olduğu, yapılmaması gereken her şeyin yapıldığı ortaya çıktı. 15 Temmuz’dan sonra akıl mantık almayacak kadar uzak kalmamamız gereken ne varsa hepsinin yapıldığı ortaya çıktı."

KÖPEĞİNİN KULÜBESİNE KLİMA

FETÖ'cü Temel Alsancak, ABD'nin Texas eyaletinde havuzlu lüks bir villada yaşıyor. Uzun yıllardır ABD'de bulunduğu tespit edilen Alsancak'ın, burada da FETÖ adına mahrem çalışmalara devam ettiği bilinirken bu bilgi kendisine tepkili olan örgüt üyesi itirafçılar tarafından da dile getiriliyor.

Alsancak'ın Texas'ta daha önce kendi adına açıp kapattığı 3-4 şirket ve işletmesi bulunurken, bunların kendi adamlarına çalışma ve oturum izni almak amacıyla paravan olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Sosyal medyada, lüks yaşamı örgüt tabanında sıkça eleştirilen Alsancak'a son zamanlarda köpeğinin kulübesine klima taktırmasıyla yeniden örgüt üyelerinin eleştirilerinin hedefinde olduğu görülüyor.

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#fetö
#fetullah gülen
#Andrey Karlov
#Temel Alsancak
#Ahmet Karaoğlu
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