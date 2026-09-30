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Politika
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 19:42

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin görevinden istifa etti! Erbakan ve Suat Kılıç sözleri dikkat çekti

Yeniden Refah Partisi Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, partideki genel başkan yardımcılığı ve MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Suat Kılıç'la olan tartışmasına da değinen Bekin, Fatih Erbakan'ın ve parti yönetiminin sessizliğinin kendisini üzdüğünü belirtti. Bekin, partisinde siyasete devam edeceğini belirterek "Bizi dava şuurumuzdan hiçbir FETÖ operasyonu, FETÖ kumpası alıkoyamayacaktır." dedi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 19:42

İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bekin, basın toplantısında Genel Başkan Yardımcısı ile yaşadıklarını anlattı. 

HABERİN ÖZETİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin görevinden istifa etti! Erbakan ve Suat Kılıç sözleri dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın isteği üzerine parti genel başkan yardımcılığı ve MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Doğan Bekin, Suat Kılıç'ın yazdığı kitaplardaki 28 Şubat ve Necmettin Erbakan'a yönelik ifadeler nedeniyle Kılıç'tan milli görüş camiasından özür dilemesini istediğini açıkladı.
Özür dilenmesi gerektiren bir durum olmadığı yanıtını aldığını belirten Bekin, Fatih Erbakan ve Başkanlık Divanı üyelerinin sessizliğinin kendisini üzdüğünü ifade etti.
Bekin, Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliğinden istifa ettiğini, milletvekili olarak partisinin bayrağı altında görevine devam edeceğini bildirdi.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Bekin'in idari görevlerinden istifasını günler önce duyurarak istifanın parti içi görüş ayrılıklarından kaynaklandığını paylaşmıştı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

SUAT KILIÇ'TAN ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ

Kılıç'ın daha önce yazdığı kitapları basın mensuplarına gösteren Bekin, kitaplarda 28 Şubat süreci ve 'a yönelik kullanılan bazı ifadeleri aktardı. 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin görevinden istifa etti! Erbakan ve Suat Kılıç sözleri dikkat çekti

Konuyu partisinin Başkanlık Divanı toplantısında gündeme getirdiğini ve Kılıç'tan milli görüş camiasından özür dilemesini istediğini belirten Bekin, kendisine kamuoyundan özür dilenmesini gerektiren bir husus olmadığı yönünde cevap verildiğini söyledi. 

"ERBAKAN'IN İSTEĞİ ÜZERİNE BAŞKAN YARDIMCILIĞI VEMYK ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Genel Başkan başta olmak üzere Başkanlık Divanı üyelerinin sessizliğinin kendisini ayrıca üzdüğünü vurgulayan Bekin, "Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili olarak bu basın toplantısını yapıyorum. Bana acı verse de istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin görevinden istifa etti! Erbakan ve Suat Kılıç sözleri dikkat çekti

"FETÖ KUMPASI ALIKOYAMAYACAK"

Ben şu anda Yeniden Refah Partisi'nin bayrağı altında siyasi görevlerimi ifa edeceğim, basın toplantılarımı yapacağım ve İslam dünyası başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun mazlumları korumaya, kollamaya ve savunmaya devam edeceğim. 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin görevinden istifa etti! Erbakan ve Suat Kılıç sözleri dikkat çekti

Bizi bu azim ve kararlılığımızdan, bu dava şuurumuzdan hiçbir FETÖ operasyonu, FETÖ kumpası alıkoyamayacaktır." dedi.

FATİH ATİK GÜNLER ÖNCE DUYURMUŞTU

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Doğan Bekin hakkındaki gelişmeyi günler önce sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Atik, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "YRP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partideki idari görevlerinden istifa etti.

YRP Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, Bekin'in istifa talebini uygun gördüğü öğrenildi. İstifa parti içi siyasi görüş ayrılıkları ve çekişmelerden kaynaklandı.

Doğan Bekin'in milletvekilliğinden de istifa kararı aldığı ancak hatırlı kişilerin bu karardan vazgeçirdiği bildirildi. Bekin'in ilerleyen günlerde YRP'den istifası bekleniyor."

https://x.com/atikfatih1/status/2103104385987260683

 

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#fatih erbakan
#yeniden refah partisi
#suat kılıç
#necmettin erbakan
#Doğan Bekin
#Politika
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