Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bekin, basın toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile yaşadıklarını anlattı.

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HABERİN ÖZETİ Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin görevinden istifa etti! Erbakan ve Suat Kılıç sözleri dikkat çekti Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın isteği üzerine parti genel başkan yardımcılığı ve MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Doğan Bekin, Suat Kılıç'ın yazdığı kitaplardaki 28 Şubat ve Necmettin Erbakan'a yönelik ifadeler nedeniyle Kılıç'tan milli görüş camiasından özür dilemesini istediğini açıkladı. Özür dilenmesi gerektiren bir durum olmadığı yanıtını aldığını belirten Bekin, Fatih Erbakan ve Başkanlık Divanı üyelerinin sessizliğinin kendisini üzdüğünü ifade etti. Bekin, Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliğinden istifa ettiğini, milletvekili olarak partisinin bayrağı altında görevine devam edeceğini bildirdi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Bekin'in idari görevlerinden istifasını günler önce duyurarak istifanın parti içi görüş ayrılıklarından kaynaklandığını paylaşmıştı.

SUAT KILIÇ'TAN ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ

Kılıç'ın daha önce yazdığı kitapları basın mensuplarına gösteren Bekin, kitaplarda 28 Şubat süreci ve Necmettin Erbakan'a yönelik kullanılan bazı ifadeleri aktardı.

Konuyu partisinin Başkanlık Divanı toplantısında gündeme getirdiğini ve Kılıç'tan milli görüş camiasından özür dilemesini istediğini belirten Bekin, kendisine kamuoyundan özür dilenmesini gerektiren bir husus olmadığı yönünde cevap verildiğini söyledi.

"ERBAKAN'IN İSTEĞİ ÜZERİNE BAŞKAN YARDIMCILIĞI VEMYK ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Genel Başkan Fatih Erbakan başta olmak üzere Başkanlık Divanı üyelerinin sessizliğinin kendisini ayrıca üzdüğünü vurgulayan Bekin, "Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili olarak bu basın toplantısını yapıyorum. Bana acı verse de istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum.

"FETÖ KUMPASI ALIKOYAMAYACAK"

Ben şu anda Yeniden Refah Partisi'nin bayrağı altında siyasi görevlerimi ifa edeceğim, basın toplantılarımı yapacağım ve İslam dünyası başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun mazlumları korumaya, kollamaya ve savunmaya devam edeceğim.

Bizi bu azim ve kararlılığımızdan, bu dava şuurumuzdan hiçbir FETÖ operasyonu, FETÖ kumpası alıkoyamayacaktır." dedi.

FATİH ATİK GÜNLER ÖNCE DUYURMUŞTU

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Doğan Bekin hakkındaki gelişmeyi günler önce sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Atik, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "YRP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partideki idari görevlerinden istifa etti.

YRP Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, Bekin'in istifa talebini uygun gördüğü öğrenildi. İstifa parti içi siyasi görüş ayrılıkları ve çekişmelerden kaynaklandı.

Doğan Bekin'in milletvekilliğinden de istifa kararı aldığı ancak hatırlı kişilerin bu karardan vazgeçirdiği bildirildi. Bekin'in ilerleyen günlerde YRP'den istifası bekleniyor."

https://x.com/atikfatih1/status/2103104385987260683