Ataşehir Belediye Meclisinde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver'in rozetleri Yerel Gündemli Danışma Meclisi'nde takıldı.

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HABERİN ÖZETİ Ataşehir'de CHP'li 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti: İBB Meclis üyesi de aralarında Ataşehir Belediye Meclisi'nde görev yapan 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan 6 meclis üyesinin isimleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver olarak belirtildi. Rozetleri Yerel Gündemli Danışma Meclisi'nde takıldı. Katılan üyelerden Oğuz Sarul'un aynı zamanda İBB Meclis Üyesi olduğu ifade edildi.

OĞUZ SARUL, İBB MECLİSİ OLARAK DA GÖREV YAPIYOR

AK Parti'ye katılan Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi olarak da görev yaptığı belirtildi.

Ataşehir Belediyesi'nin güncel meclis üyesi listesinde söz konusu 6 isim CHP'li meclis üyeleri arasında yer alıyordu.