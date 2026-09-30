Ataşehir'de CHP'li 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti: İBB Meclis üyesi de aralarında

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İstanbul
Ataşehir Belediye Meclisinde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver'in rozetleri Yerel Gündemli Danışma Meclisi'nde takıldı.
AK Parti'ye katılan Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi olarak da görev yaptığı belirtildi.
Ataşehir Belediyesi'nin güncel meclis üyesi listesinde söz konusu 6 isim CHP'li meclis üyeleri arasında yer alıyordu.