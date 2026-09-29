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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:07
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 22:09

AK Parti’ye geçen belediyeler ve belediye başkanları belli oldu

AK Parti’ye geçen belediyeler bugün rozet taktı. Çiğli’de yaşayan vatandaşlar Onur Emrah Yıldız, Elmalı’da yaşayanlar Halil Öztürk ve Çerkezköy’de yaşayanlar Vahap Akay AK Parti’ye geçti mi merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılan belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantı kapsamında düzenlenen törende belediye başkanlarına parti rozetleri takılırken, farklı siyasi partilerden seçilen belediye başkanlarının AK Parti'ye katılımı gerçekleşti. AK Parti’ye geçen belediyeler hangileri, belediye başkanları kimler? İşte AK Parti’ye geçen belediyeler ve belediye başkanları…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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AK Parti’ye geçen belediyeler ve belediye başkanları belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 22:07
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 22:09

Cumhurbaşkanı , bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantının ardından 'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı. AK Parti’ye geçen 9 belediye hangileri ve hangi belediye başkanları geçti? İşte detaylar…

AK Parti’ye geçen belediyeler ve belediye başkanları belli oldu

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER

AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında 'den seçilen 5, 'nden seçilen 3 ve 'den seçilen 1 belediye başkanı yer aldı. CHP'den İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk AK Parti'ye geçti. 

AK Parti’ye geçen belediyeler ve belediye başkanları belli oldu

Yeniden Refah Partisi'nden Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ve Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu da AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında yer aldı. Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu ise İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen isim oldu. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti’ye geçen belediyeler:

  • İzmir - Çiğli
  • Tekirdağ - Çerkezköy
  • Balıkesir - Marmara Adalar
  • Erzurum - Şenkaya
  • Antalya - Elmalı
  • Kahramanmaraş - Dulkadiroğlu
  • Kahramanmaraş - Türkoğlu
  • Elazığ - Palu
  • Sivas - Koyulhisar

ONUR EMRAH YILDIZ VE VAHAP AKAY AK PARTİ'YE GEÇTİ Mİ?

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen törende Yıldız ve Akay'a AK Parti rozetlerini taktı.

AK Parti’ye geçen belediyeler ve belediye başkanları belli oldu

CHP'den seçilen Onur Emrah Yıldız ve Vahap Akay'ın yanı sıra Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk de AK Parti'ye geçti. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan toplam 9 belediye başkanına rozetlerini taktı.

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#İyi Parti
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#CHP
#yeniden refah partisi
#Aktüel
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