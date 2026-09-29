AK Parti’ye geçen belediyeler ve belediye başkanları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantının ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı. AK Parti’ye geçen 9 belediye hangileri ve hangi belediye başkanları geçti? İşte detaylar…

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYELER

AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında CHP'den seçilen 5, Yeniden Refah Partisi'nden seçilen 3 ve İYİ Parti'den seçilen 1 belediye başkanı yer aldı. CHP'den İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk AK Parti'ye geçti.

Yeniden Refah Partisi'nden Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ve Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu da AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında yer aldı. Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu ise İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen isim oldu. AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti’ye geçen belediyeler:

İzmir - Çiğli

Tekirdağ - Çerkezköy

Balıkesir - Marmara Adalar

Erzurum - Şenkaya

Antalya - Elmalı

Kahramanmaraş - Dulkadiroğlu

Kahramanmaraş - Türkoğlu

Elazığ - Palu

Sivas - Koyulhisar

ONUR EMRAH YILDIZ VE VAHAP AKAY AK PARTİ'YE GEÇTİ Mİ?

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen törende Yıldız ve Akay'a AK Parti rozetlerini taktı.

CHP'den seçilen Onur Emrah Yıldız ve Vahap Akay'ın yanı sıra Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk de AK Parti'ye geçti. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan toplam 9 belediye başkanına rozetlerini taktı.