Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici TGRT Haberi'nin konuğu oldu. Mustafa Destici canlı yayında fon soruşturması ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mustafa Destici'den canlı yayında Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin çarpıcı ifadeler Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında fon soruşturması kapsamındaki operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, konuya sığ bir siyasi polemik malzemesi olarak yaklaşılmasını doğru bulmadığını belirtti. Yolsuzluğa bulaşmış kişileri savunanların samimiyetine inanmadığını ifade etti. Ortada bir çeteleşme, çıkar gruplarının oluştuğu ve küçük yatırımcının mağduriyet yaşadığı durumların gün gibi ortaya çıktığını söyledi. Bazı kesimlerin haksız kazanç elde ettiği de vurgulandı.

FON SORUŞTURMASI

Mustafa Destici fon soruşturması kapsamındaki operasyonlar için şunları söyledi:

Tabii burada en önemlisi adalet duygusu, hak meselesi ve tabii ki vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilme meselesi var. Biz meseleye yani sığ bir siyasi polimik malzemesi yapıyoruz. yapılarak yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz. Ya da bu meselenin ya da farklı meselelerin değerlerimiz üzerinden yargılanmasını da doğru bulmuyoruz. Hele ki dibine kadar adeta yolsuzluğa bulaşmış ve bu yolsuzluğu yapanları da böyle can siperhane savunanların samimiyetine de inanmıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim. Tabii burada bir çeteleşme olduğu, bir çıkar gruplarının oluştuğu ve bu seviyede küçük yatırımcının özellikle mağduriyet yaşadığı ve bazı kesimlerin haksız kazanç elde ettiği artık gün gibi ortaya çıkmış vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamaları genişletilmiş il başkanları toplantısında çok yüksek perdeden ve gerçekten çok net bir şekilde yani bu işin sonuna kadar gidileceği. Yani kim bu gayri ahlakiliğin, gayri hukuksuzluğun içinde olmuşsa konumu ne olursa olsun bunların hepsinin mutlaka ama mutlaka hesap vereceğini ifade etti.

PARALAR MİSLİYLE ONLARDAN ALINSIN

Yine Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ki biraz önce 5. dalganın bu meseleyle ilgili yapıldığı ve 30'un üzerinde gözaltı olduğu söylendi. Biz de tabii Büyük Birlik Partisi olarak vatandaşımızın ki burada yüz binlerce vatandaşımızın mağduriyetinden bahsediliyor. Bu mağduriyetin giderilmesi noktasında adımları destekliyoruz. Burada bu mağduriyetler özellikle küçük yatırımcının zararları devlet hazinesinden değil de yani kim bu çıkar odaklı bir grup oluşturup da buradan vurgun yapmışsa onlardan alınarak bu paralar misliyle onlardan alınmalı.

PARTİ ÖNERİLERİ

Önerilerimiz; yine yatırım fonlarının portföy yönetimi ve çıkart çatışması denetimleri bize göre artık daha sıklaştırılması, vatandaşımız birikiminin nasıl yönetildiğini aslında şeffaf olarak görmesi sağlanması, bir başka husus düşük fiili dolaşım ve sıra dışı işlem hacimleri gibi anormallikler suç oluşmadan önce tespit edilecek teknolojik ve erken uyarı sistemleri mutlaka devreye sokulmalı. Kurallar herkes için eşit uygulanmalı. Büyük sermaye ile küçük yatırımcı arasındaki imkan eşitsizliğini istismar eden yapılara yani daha doğrusu büyük balığın küçük balığı yutması engellenmeli. Bu anlamda da SPK, MASAK, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Sistemi MKK arasındaki veri entegrasyonu güçlendirilmeli.

Paranın izi kaynağı ve nihai varış noktası titizlikle takip ediliyor şu anda. Bunların ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. Bizim burada özellikle çok kamuoyunda konuşulmayan bir hususu daha dile getirmek istiyorum bu meseleyle ilgili. Gözden kaçırılmaması gerekiyor. O da şu günümüzde organize suç ve gayrimeşruluğu yapılar yalnızca kaba kuvvetli değil finansal enstrümanlar, karmaşık şirket yapılanmaları ve dijital mecra üzerinden kamu düzenini tehdit etmeye çalışıyorlar. Suç gerilerini veya meşru olmayan finansman kaynaklarının sermaye piyasalarına sızması konuyu basit bir piyasa takibinden çıkarıp doğrudan bir milli güvenlik ve kamu düzeni meselesine dönüştürmektedir. Çünkü burada amaçlanan budur. Yani halkı galayana getirip bunu işte biraz önce dediğim gibi siyasetin ve bazı çevrelerin sığ bir malzemesi haline getirip ve buradan vatandaşla devletin, devletin kurumlarını karşı karşıya getirmeyi planlayan bir kesim de var ki bunlara karşı da devletimiz elbette ki tedbirlidir.

Bir taraftan maalesef yaşayanların mağduriyeti giderilirken diğer taraftan haksız kazanç elde edip vurgun yapanlar konumları ne olursa olsun ister siyasetçi olsun ister bürokrat olsun ister iş adamı olsun bunların hepsinin mutlaka ama eksiksiz bir şekilde üzerine gidilip bu vurgunla ele geçirdikleri paralar ister yurt dışına çıkarılmış olsun ister yurt dışında olsun, ister başka gayrimenkullere dönüştürülmüş olsun hepsi kuruşu kuruşuna tekrar tahsil edilmeli.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA AÇIKLAMASI

Sayın Cumhurbaşkanımız mesajı net verdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza halkımızın güveni çok yüksek. Yani bunu zaten kaç seçimdir gösteriyor. Ve kim bu vurgun düzeninin içinde olmuşsa, bu çıkar gruplarının içerisinde yer almışsa ve haksız kazanç elde etmişse, bunların hepsinin üzerine gidileceğini ve bunlara asla prim vermeyeceğini söyledi.

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASI

Ruhları şahat olsun, mekanları cennet olsun. 17 yıl gibi bir zaman geçti. Şimdi 25 Mart 2009'da biz hukuki süreci başlattık. Parti, Camiya, avukatlar, aileler hep birlikte. Ve o dönemde özel yetkili mahkemeler vardı. Maraş'a da en yakın olan özel yetkili mahkeme, bölge mahkemesi Malatya'daydı. Dolayısıyla da dosya Kahramanmaraş'tan Malatya'ya gönderildi. Ve iki yıldan fazla bir süre soruşturma orada devam etti.

Biz ailelerle Malatya özel yetkili savcılarını hepimiz birlikte, yani orada hayatını kaybeden pilot hariç, diğer 5 şehidimizin aileleriyle ziyaret ettiğimizde, Bize Malatya o dönem dosyaya bakan özel yetkili mahkemenin başsavcı vekili şu anda tutuklandı zannediyorsam son operasyonda. Şunu söyledi; Yani biz her şeyi tespit ettik. Yani bu bir sabotaj suikast. Ve bir ay içinde bunu çözüyoruz, aydınlatıyoruz. Hatta o akşam ben Sivas'a geçtim oradan ve Sivas'ta televizyonda canlı yayında bunu söyledim.

Savcıların ifadesine dayanarak dedim ki bu mesele bir, bir buçuk ay içerisinde çözülecek dedim. Ama ondan sonra arkası gelmedi. Sivil ve askeri kaza kırım ekibi tutuklanmıştı. Pilotlar yoktu orada. Takipsizlik kararı verildi. Biz tabii buna itiraz ettik. Burada hem o dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızla, dönemin Adalet Bakanı'yla, Başsavcı'yla, herkesle görüşerek. 15 Temmuz darbeden 20 gün önce yine takipsizlik kararı verildi dosyaya. Kahramanmaraş Adliyesi'nde tekrar itirazımızı yaptık.

''BENİ BİR POLİS ARADI, HER ŞEYİ ANLATTI''

15 Temmuz'da gecesi darbe oldu. 16 Temmuz'da beni İzmir'den bir polis kardeşimiz aradı bizim çocuklardan. Dedi ki başkanım biz akşam, ben İzmir Emniyeti'nde görevli bir polisim. Biz de akşam Marmaris'e gittik. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırıya, suikaste mukavemet etmek için. Orada yakalanan darbecilerden iki tanesi birisi Astubay, birisi Yarbay ki onlar da tutuklu şu anda. Bu dosyadan da tutuklandılar. Yakalananlar arasında onlar da var.

Bunun üzerine biz benim talimatımla avukatlarımız gitti ve 18 Temmuz'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir dilekçe vererek meseleye bu yönüyle de yani darbeciler ve FETÖ yönüyle de bakılmasını ve ve bir an önce takipçinin kaldırılması. Ama maalesef takipçinin kaldırılması iki sene sürdü. 2018'de kaldırıldı.

Tekrar Adalet Bakanımızla ilgili bakan yardımcımız, Ceza İşleri Genel Müdürü, Başsavcılık bütün bunlarla görüşme yaptık. 9 kişilik bir kaza kırım ekibi kurulması gerekirken 3 kişilik bir ekip kurulmuştu. Bu sadece bizim hadisemizde değil. Atlas jet'de de aynı yine 3 kişilik. Aynı kişiler hatta. Hatta onlar meclis araştırma komisyonuna gelip efendim biz görevlendirildik ama bizim uluslararası bu alanda belgemiz yok dediler. Şimdi ben işin başından itibaren hem devlet denetleme kuruluna hem meclis araştırma komisyonunun bütün toplantılarına katıldım ondan sonra.

Ve burada her meseleyi, bir süreci anında eksiksiz bırakmadan takip ettik. Ve neticede ne oldu? Biz yeniden 9 kişilik bir komisyon kurdurduk. Yani 2018 yılından sonra, 2019 yılında. Ve birkaç senede onlar çalıştı. Tekrar radar uçlarına gittiler, enkazı incelediler, olay yerine gittiler. Ama maalesef hukuken soruşturma neticeye ulaştırılmadı. Biz tabii dönem dönem hep şunu da dile getiriyorduk:

EN ÖNEMLİ İDDİA

Ankara'da daha geniş çaplı bir savcılar kurulu tarafından bu incelensin. Bizim derdimiz peşinen kimseyi suçlu ilan etmek değildi. Bunları da geçmişte ifade ettik. Biz şüpheler aydınlatılsın. Nedir bu şüpheler? İşte Helikopterin düşüş nedeni. Çünkü burada uçakların düşürdüğü iddiası en önemli iddia. İçeriye karbonmonoksit sızdırılıp pilotun özellikle ve diğer yolcuların şuurunu kaybedecek şekilde etkilenmesi ve onun için helikopterin bir bulut şeyine girmesi, göre göre daha çakılması gibi daha başka da bir sürü şey var. Uçuş kayıtlarının silinmesi, radarların tam o 3-5 dakikada karartılması, helikopterin yerinin tespit edilememesi.

Bu ikinci operasyonda ise neyi görüyoruz? Arama kurtarmayı sekteye uğratanlar, yanlış yönlendirenler, yanlış yerde aratanlar. Bir de bunlara kayıtsız kalanlar, sorumluluk sahibi olduğu halde müdahale etmeyenler.

SORUŞTURMA KARARLILIKLA SÜRECEK

Diyorlardı ki işte karbonmonoksit işte kan bekleyince artar. Kimisi diyor eksilir. Yani böyle tutarsız şeyler. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in tabii bütün bu faili meçhul suçlarla ilgili yeni bir komisyon kurulması, bunlar tabii Adalet Bakanımızın, bakanlığımızın önerisiyle tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdirleriyle oluyor. Dolayısıyla da onun da hakkını teslim etmek lazım. Şüpheler orayı gösteriyor.