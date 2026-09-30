Fuhuş operasyonunda şok ifadeler! Muhittin Böcek ve oğlu hakkında vahim iddialar: Para karşılığı ilişki

Antalya’nın Serik ilçesinde yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan şüpheli ifadeleri şaşkına çevirdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile bazı iş insanları hakkında çarpıcı iddialar yer aldı.

TEKNEDE PARA KARŞILIĞI CİNSEL BİRLİKTELİK

Muhittin Böcek'in adı geçen ifadede, 2025 yılı başlarında Antalya açıklarında iş adamı S.K.'ye ait teknede gerçekleştiği ileri sürülen buluşma yer aldı. Beyan sahibi, kendisinin S.K. ile, N.Z.D.'nin ise Muhittin Böcek ile para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti. Ödemeyi S.K.'nin yaptığını ileri süren beyan sahibi, hatırladığı kadarıyla kişi başına 25 bin lira aldıklarını söyledi. Aynı anlatımda, Muhittin Böcek ve N.Z.D. tekneden ayrıldıktan sonra S.K. ile kokain kullandığını öne sürdü.

GÖKHAN BÖCEK HAKKINDA OTELDE UYUŞTURUCU KULLANILDIĞI İDDİASI

Mustafa Gökhan Böcek hakkında verilen ifadede Mart 2024'te Konyaaltı'ndaki bir otelde gerçekleştiği ileri sürülen buluşmaya yer verildi. Beyan sahibi, belediyede çalıştığını bildiği S.T.'nin kendisine mesaj göndererek bir arkadaşıyla otele gelmesini istediğini anlattı. Arkadaşıyla otele gittiğinde Gökhan Böcek ve arkadaşlarının bulunduğunu belirten beyan sahibi, Böcek'in getirdiğini öne sürdüğü kokaini otelin bir odasında kullandıklarını iddia etti. Anlatımda, cinsel birliktelik amacıyla buluşulduğu ancak birliktelik yaşanmadığı belirtildi. S.T. hakkındaki bölümde de Gökhan Böcek'in bulunduğu ortama cinsel birliktelik amacıyla kadın yönlendirdiği iddiası yer alıyor.