Kentsel dönüşüm başvurusu patladı: 3 milyon lira destek için rakam 284 bini aştı

İlçe bazında Bakırköy'de 2 bin 653 başvuru 20 bin 273 bağımsız bölüme, Bahçelievler'de 2 bin 598 başvuru 19 bin 846 bağımsız bölüme, Kadıköy'de 2 bin 591 başvuru 23 bin 793 bağımsız bölüme, Kartal'da 2 bin 393 başvuru 41 bin 107 bağımsız bölüme ilişkin oldu.



İlçe Başvuru Sayısı Bağımsız Bölüm Sayısı Bakırköy 2.653 20.273 Bahçelievler 2.598 19.846 Kadıköy 2.591 23.793 Kartal 2.393 41.107