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Kentsel dönüşüm başvurusu patladı: 3 milyon lira destek için rakam 284 bini aştı

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 12:25
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1
İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü

İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için sağlanan uygun koşullu finansman desteğine yaklaşık 6 ayda 284 bin 272 bağımsız bölümü kapsayan ön başvuru alındı.

2
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında İstanbul'da çalışmalar nisanda başlatıldı.
 

3
hak sahibi sayısı

Proje kapsamında çalışmaların başlamasının ardından kentte 19 Eylül itibarıyla görüşülen hak sahibi sayısı 27 bin 613'e ulaştı.

 

4
riskli yapıların dönüşümü

Bu görüşmeler sonucunda riskli yapıların dönüşümü için 284 bin 272 bağımsız bölüme ilişkin ön başvuru alındı.

 

5
Dünya Bankası işbirliğiyle

Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında dönüşüm sürecine dahil olmak isteyen hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar finansman, ilk 12 ay geri ödemesiz dönem, 180 aya kadar vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla destek sağlanıyor.

 

6
Uygun koşullu finansmanla

Uygun koşullu finansmanla vatandaşların kentsel dönüşüm süreçlerine katılımının kolaylaştırılması, finansmana erişimin artırılması ve riskli yapıların yenilenerek afetlere daha dayanıklı yerleşim alanları oluşturulması hedefleniyor.
 

7
EN FAZLA ÖN BAŞVURU ALINAN 15 İLÇE

EN FAZLA ÖN BAŞVURU ALINAN 15 İLÇE

İADŞP kapsamında İstanbul'da en fazla ön başvuru alınan 15 ilçede toplam sayı 21 bin 956 oldu. Bu başvurular 235 bin 157 bağımsız bölümü kapsadı.
 

8
kentsel

İlçe bazında Bakırköy'de 2 bin 653 başvuru 20 bin 273 bağımsız bölüme, Bahçelievler'de 2 bin 598 başvuru 19 bin 846 bağımsız bölüme, Kadıköy'de 2 bin 591 başvuru 23 bin 793 bağımsız bölüme, Kartal'da 2 bin 393 başvuru 41 bin 107 bağımsız bölüme ilişkin oldu.
 

İlçeBaşvuru SayısıBağımsız Bölüm Sayısı
Bakırköy2.65320.273
Bahçelievler2.59819.846
Kadıköy2.59123.793
Kartal2.39341.107

9
kentsel dönüşüm

Küçükçekmece'de 1788 başvuru 23 bin 766 bağımsız bölümü, Üsküdar'da 1459 başvuru 13 bin 503 bağımsız bölümü, Pendik'te 1306 başvuru 5 bin 914 bağımsız bölümü, Ümraniye'de 1230 başvuru 8 bin 393 bağımsız bölümü kapsadı.

İlçeBaşvuru SayısıBağımsız Bölüm Sayısı
Küçükçekmece1.78823.766
Üsküdar1.45913.503
Pendik1.3065.914
Ümraniye1.2308.393


 

10
bağımsız bölüm

Maltepe'de 1002 başvuru 10 bin 308 bağımsız bölüm, Gaziosmanpaşa'da 994 başvuru 7 bin 172 bağımsız bölüm, Avcılar'da 967 başvuru 7 bin 892 bağımsız bölüm için yapıldı.

İlçeBaşvuru SayısıBağımsız Bölüm Sayısı
Maltepe100210.308
Gaziosmanpaşa9947.172
Avcılar9677.892


 

11
807 başvuru

Güngören'de 807 başvuru 7 bin 970 bağımsız bölüme, Şişli'de 743 başvuru 5 bin 736 bağımsız bölüme, Bağcılar'da 719 başvuru 25 bin 806 bağımsız bölüme, Ataşehir'de ise 706 başvuru 13 bin 678 bağımsız bölüme ilişkin oldu.
 

İlçeBaşvuru SayısıBağımsız Bölüm Sayısı
Güngören8077.970
Şişli7435.736
Bağcılar71925.806
Ataşehir70613.678

12
bölüm sayısı bakımından en yüksek rakam Kartal'da

EN YÜKSEK RAKAM KARTAL'DA

Söz konusu 15 ilçede bağımsız bölüm sayısı bakımından en yüksek rakam Kartal'da kaydedilirken, başvuru sayısında Bakırköy ilk sırada yer aldı.
 

13
BAŞVURULAR DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE

BAŞVURULAR DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE

İstanbul'da yaklaşık 6 aylık dönemde alınan ön başvurular, kentsel dönüşüm finansmanına yönelik talebin boyutunu ortaya koydu.
 

14
Değerlendirme sürecinde bulunan ön başvurular

Değerlendirme sürecinde bulunan ön başvurular uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesinleştirilecek. Bu nedenle 284 bin 272 bağımsız bölüme ilişkin rakam, kesinleşmiş kredi veya dönüşüm sayısını değil, proje kapsamında alınan ön başvuruları ifade ediyor.
 

15
6 şehirde riskli yapıların yenilenmesine yönelik

İADŞP, Türkiye'de dönüşümde öncelik arz eden 6 şehirde riskli yapıların yenilenmesine yönelik finansman desteği sağlıyor.
 

16
NİSAN 2026'DA BAŞLADI

NİSAN 2026'DA BAŞLADI

Proje kapsamında sunulan finansman, vatandaşların doğrudan dönüşüm süreçlerine katılımını kolaylaştırmayı ve finansmana erişilebilirliği artırmayı amaçlıyor. İstanbul'da Nisan 2026'da çalışmalarla birlikte ön başvuru süreci de başlamıştı.
 

17
projenin diğer uygulama iller

İstanbul'un yanı sıra projenin diğer uygulama illerine ilişkin bilgiler, ilgili başvuru ve değerlendirme süreçleri kapsamında yürütülüyor.

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