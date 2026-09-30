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Altın için tehlike çanları! Tuna Kaya'dan altın alıp satacaklara cuma uyarısı

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:32
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1
tuna kaya altın

Altın ne kadar sorusunun cevabını arayan yatırımcı, sert düşüş nedeniyle tedirgin. Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ekonomik verilere çevrildi. Özel sektör istihdamında 73 bin, çekirdek kişisel tüketim giderlerinde ise yüzde 3,4 beklentisi bulunuyor. 

2
tuna kaya altın

Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de piyasaların yönü açısından kritik olacak. Altın 4 bin 100 dolar seviyelerine yaklaşmasının ardından toparlanırken, uzmanlar 4 bin 250-4 bin 300 dolar bandının aşılmasını bekliyor.

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Ekonomist Tuna Kaya

Ekonomist Tuna Kaya, kendi Youtube kanalında ekonomik takvimde asıl önemli veriler hakkında yatırımcıyı bilgilendirdi.
 

4
PİYASA YENİDEN KAYGILANABİLİR

PİYASA YENİDEN KAYGILANABİLİR

Kaya "Bunlardan biri özel sektör istihdam verisi. Bu veride beklenti 73 bin seviyesinde. Diğer veri ise çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi. Bu veri içerisinde enerji ve gıda fiyatları bulunmuyor ve yapışkan bir veri olarak öne çıkıyor. Beklenti yüzde 3,4 seviyesinde. Fed de bu veriye önem veriyor. Verinin yüzde 3,4'ün altında gelmesi piyasalar açısından olumlu olacak. Ancak yüzde 3,4'ün üzerinde bir veri gelmesi halinde piyasalar yeniden kaygılanabilir.
 

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cuma günü de tarım dışı istihdam verisi

Bu hafta cuma günü de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Tarım dışı istihdamda beklenti 98 bin-100 bin seviyesinde. Beklentinin çok üzerinde, 120-130 bin seviyelerinde bir veri gelmesi piyasaları adeta allak bullak edebilir. Ancak beklentinin altında, özellikle 40-50 bin bandında bir veri gelmesi halinde piyasalar nefes almış olacak" dedi.
 

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Altın için tehlike çanları! Tuna Kaya'dan altın alıp satacaklara cuma uyarısı

Piyasaları değerlendiren Kaya, "Nasdaq bir miktar pozitif. Dünkü kayıplar bile satın alınmış değil. Altın tarafında, gümüş tarafında toparlanma var. Bakırda küçük bir toparlanma var ancak platinde kanama devam ediyor. 

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Fed faiz kararına 29 gün kaldı

Fed faiz kararına 29 gün kaldı ve toplantı 28 Ekim'de olacak. Burada da faizin 25 puan daha artma ihtimali yüzde 68 seviyesinde oylanmış durumda" diyerek genel görünümü özetledi. 
 

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ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları hakkında yatırımcıyı uyaran Kaya, "Altın 4 bin 100'lü seviyelere yaklaştıktan sonra yeniden bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Ancak dünkü kayıplarını telafi edebilmiş değil. Altında dün ciddi bir kanama oldu. 

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Altın şu an itibarıyla

Normal koşullarda Hürmüz'deki ve Ortadoğu'daki gerilim aslında altının işine yarıyor. Ancak petrolün artması ve yine özellikle Amerikan tahvil faizlerinin artması, yani faizin yükselmesi, altını burada maalesef bastırdı. Altın şu an itibarıyla bu gerginliği fiyatlamıyor. Yükselen faiz altını baskılıyor.
 

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2028 altın

 2028 YILINA KADAR PLANLAMA

Ama bu dediğim gibi kısa süreli, 1 aylık, 3 aylık bakmayın. Hatta 6 aylık bakmayın. Siz kendinizi uzun dönemde korumuş olacaksınız. İşte 2028 yılına kadar diyoruz. Sonuna kadar tutuyoruz. Ondan sonra artık ev almak isteyen, araba almak isteyen ya da çocuğunu evlendirmek isteyen, önemli bir ihtiyacı olan burada altınını çıkarıp bozup kullanabilir.
 

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özellikle metaller tarafında

Paranızı harcamayın, savurmayın. Biriktirin, biriktirin, biriktirin ve döviz bazlı varlıklarda, özellikle metaller tarafında tutun. Tabii ki komple metallere yaslanmıyoruz. Bir miktar Amerikan hisse senedi tutuyoruz ve yüzde 25 oranında da nakdimiz hazır olsun. Fırsat olursa bunları kullanmak çok işimizi kolaylaştıracak, bize güzel kazançlar, güzel fırsatlar sunacak" dedi.
 

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Nakit evet kraldır

Kaya "Nakit evet kraldır tabii ki, yüzde 100 değil. Yüzde 30 şu an itibarıyla nakit tutmakta fayda var.

 

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Altında 4 bin 250 ve 4 bin 300 bandı

Altında 4 bin 250 ve 4 bin 300 bandını tekrar aşarsak toparlanmış oluruz. Aşağıda da 4 bin 100 bandı önemli destek bölgesi. Ana destek olarak da 4 bin seviyesini takip etmeye devam ediyoruz.
 

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altında düşüş

Şimdi altında düşüşte elbette hem petroldeki yükseliş hem de tahvil faizlerindeki yükseliş etkili oldu. Ama diğer etken de Çin'de tatil var ve bu tatil olgusu da Çin tatil olgusu da bu hafta içerisinde olacak. Bu da elbette altına yönelik talebi azalttı. İşte bunu fırsat bilen Amerika'daki özellikle COMEX altını bir şekilde arkadaşlar baskılamış oldu" şeklinde konuştu.

 

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Tekrar Çinliler altın alacak

Bu sürecin geçici olduğunu vurgulayan Kaya "Tekrar Çinliler altın alacak ki altın özellikle Çin Merkez Bankası'nın gözdesi. Artı altının düşmesi Çin'in de işine yarıyor. Çünkü ne yapıyor? Kolayca dolar satıp burada düşük onsla altına çeviriyor. Bu da Çin'in önümüzdeki dönemde projeksiyonunu olumlu bir şekilde etkiliyor.
 

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Altın ve gümüş

Altın ve gümüş düşünce korkmayın ve yine almak isteyenler için aslında bu bölgeler güzel bölgeler. Gram altın tarafında da 6 bin 500'e geldik ve bu bölgenin gelebileceğini konuşmuştuk. İşte buraya geldi. Bunun altında ne var? 6 bin 300 var ki bana göre artık 6 bin 300'ü seviyeler gram altın açısından taban oluşturuyor.
 

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Gümüşte 60 dolar

Gümüşte 60 dolar desteğimiz devam ediyor. Yine yukarıda da 63 direnci var. 63'ü açtıktan sonra gümüş tekrar toparlanmış olacak. Burada özellikle 60 doların altında, kısa dönem için söylüyorum, satış yapanlar için söylüyorum. 60 doların altına gerilersek yeniden 58-57'li bantlara gelebilir. Bu bölgelerde arkadaşlar elbette alım fırsatı oluşturacak ons gümüş açısından" dedi.

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Bitcoin

Bitcoin için ise 82 bin 500'ü takip ettiğin belirten Kaya,"Yukarıda da arkadaşlar 85 bin bölgesi var. 85 bin bölgesinin tekrar aşılması ile beraber Bitcoin yeniden 88 binli seviyelere doğru atak yapabilir. 82 bin 500 seviyesini stop-loss olarak kullanmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

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