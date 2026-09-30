Altın için tehlike çanları! Tuna Kaya'dan altın alıp satacaklara cuma uyarısı

Şimdi altında düşüşte elbette hem petroldeki yükseliş hem de tahvil faizlerindeki yükseliş etkili oldu. Ama diğer etken de Çin'de tatil var ve bu tatil olgusu da Çin tatil olgusu da bu hafta içerisinde olacak. Bu da elbette altına yönelik talebi azalttı. İşte bunu fırsat bilen Amerika'daki özellikle COMEX altını bir şekilde arkadaşlar baskılamış oldu" şeklinde konuştu.